Загадай желание на «Семимостье»: где искать самое волшебное место Петербурга

Нужно встань у голубой колокольни и повернуться вправо 7-го числа в 19:00.

Санкт-Петербург называют Северной Венецией не просто так. Город пронизан реками и каналами, а мостов здесь больше восьмисот.

С многими из них связаны городские легенды. Местные жители верят: петербургские мосты умеют исполнять желания. Главное — знать правильное место и секретный ритуал.

Что такое «Семимостье»?

Это уникальная точка на карте города. Если встать в нужном месте, можно одновременно увидеть сразу семь мостов.

Почему именно семь? Это число с древности считают счастливым. Семь дней в неделе, семь цветов радуги, семь чудес света. Петербургская магия тоже завязана на этом числе.

Откуда взялась легенда

История уходит корнями в прошлые века. Есть две самые популярные версии:

Версия моряков. Раньше английские капитаны верили: если загадать мечту, проплывая под семью переправами подряд, она сбудется.

Версия молодоженов. В советские годы появилось другое поверье. Жених должен был в полночь перенести невесту на руках через семь мостов. Это гарантировало долгий и крепкий брак.

Сегодня таскать любимую на руках не обязательно. Достаточно просто прийти на «Семимостье» пешком или приплыть на экскурсионном катере.

Где находится это место

Ищите «Семимостье» в историческом районе Коломна. Это тихое и очень красивое место на пересечении Крюкова канала и канала Грибоедова.

Как добраться:

На метро. Ближайшая станция — «Садовая». От нее придется пройтись пешком около 15 минут. По ориентирам. Ищите яркую голубую колокольню Никольского Морского собора. Главная точка. Сам ритуал проводят на Пикаловом мосту.

Инструкция: как правильно загадать желание

Чтобы магия сработала, недостаточно просто покрутить головой. Нужен четкий порядок действий:

Встаньте на Пикалов мост. Повернитесь так, чтобы соборная колокольня оказалась слева от вас. Поворачивайтесь по часовой стрелке и считайте мосты: Красногвардейский, Ново-Никольский, Старо-Никольский, Смежный, Могилевский, Кашин и Торговый. Пока крутитесь и находите глазами каждый мост, искренне думайте о своей мечте.

Секретный лайфхак: бывалые туристы говорят, что сила места возрастает в разы, если прийти сюда 7-го числа в 19:00. А если сделать это 7 июля (в седьмой месяц года) — желание сбудется с вероятностью в 100%.

Что еще нужно знать

Район Коломна — один из самых атмосферных в городе. Здесь нет шумных толп, как на Невском проспекте. В этих переулках раньше жили Пушкин, Грибоедов и Достоевский.

Лучше всего приходить сюда на закате или поздно вечером, когда включается подсветка. В это время Петербург выглядит особенно таинственно.

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