Шторм, аншлаг в кассах и бесплатная открытка: чем удивляет выставка Айвазовского в Петербурге

В одном месте собрали все главные шедевры художника.

В корпусе Бенуа Русского музея праздник для всех любителей искусства. Там наконец-то открылась масштабная выставка главного мариниста страны — Ивана Айвазовского.

Первые посетители уже вовсю рассматривают знаменитые штормы и закаты.

Что можно увидеть

На экспозиции представлены около 200 произведений мастера. В одном месте собрали все его главные шедевры: легендарный «Девятый вал», бушующую «Волну», а также масштабные полотна «Сотворение мира» и «Всемирный потоп».

Глядя на эти картины, поражаешься, насколько разным бывает море. Оно то ласковое и спокойное, то пугающее и разрушительное.

За всю жизнь художник написал более 6000 полотен.

Привет близким прямо из музея

Сегодня гостей выставки ждет классный бонус. С 15:00 до 17:00 музей вместе с «Почтой России» проводит душевную акцию.

Каждый посетитель может бесплатно взять красивую открытку с репродукцией картины Айвазовского, написать на ней пару теплых слов и тут же отправить друзьям или родным в любой уголок страны.

Как попасть на выставку

Ажиотаж вокруг события огромный. Все электронные билеты на сегодня уже полностью распроданы, рассказали в музее.

Но не спешите расстраиваться! В кассах корпуса Бенуа еще осталось немного билетов. Их продают перед началом каждого сеанса, так что шанс попасть на выставку сегодня еще есть.

Если планируете визит на другие дни, лучше покупайте билеты на официальном сайте музея заранее. Впереди выходные, и спрос будет только расти!

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