Синоптик Тишковец пообещал в 2027 году раннюю весну и холодное дождливое лето

Чего ждать весной и летом в Центральной России

Прогнозы на сезон звучат неоднозначно: с одной стороны, весна должна прийти вовремя, с другой — сюрпризы не исключены. На расклад влияет мощное климатическое явление, которое уже побило температурные рекорды.

Что обещает весна

По данным синоптиков, для Центральной России старт весны намечен на третью декаду марта. В среднем температура превысит норму не больше чем на градус — это значит, что тепло будет, но неустойчивое.

"Приятное начало может смениться резким похолоданием: в апреле нередко возвращаются арктические холода, и этот год не станет исключением", - сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Каким будет лето

Парадоксально, но рекордное Эль-Ниньо часто даёт не жару, а умеренный и сырой сезон. Статистика показывает: в 77 % случаев лето оказывается холоднее нормы, а в 81 % — переувлажнённым. Поэтому рассчитывать на зной не стоит: вероятны дожди и прохлада.

Весна придёт в привычные сроки, но будет капризной: за тёплыми днями могут последовать заморозки. Лето, скорее всего, окажется дождливым и прохладным, так что планы лучше строить с запасом на непогоду. Такой прогноз особенно важен для садоводов и любителей отдыха на природе.

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