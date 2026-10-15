Ноябрь преподнесет неприятный сюрприз: синоптики дали новый прогноз на конец осени

Осень сдает позиции, а погода проверяет на прочность

Ноябрь обещает не просто похолодание, а настоящую погодную встряску: осадки побьют нормы, а ледяные дожди добавят проблем.

Если сентябрь и октябрь баловали теплом, то последний месяц осени готовит совсем другой сценарий.

Что прогнозируют метеорологи

По данным синоптиков, ноябрь станет самым непростым месяцем осени: объём осадков во многих регионах приблизится к историческим максимумам.

Особенно коварны ледяные дожди — из‑за них дороги и тротуары превращаются в каток, страдают линии электропередачи и транспорт. В Москве снег начнётся уже в первых числах: сначала вперемешку с дождём, а к середине месяца станет устойчивым.

В столице и Санкт‑Петербурге почти не предвидится ясных дней, местами температура может упасть до −10 °C.

На что обратить внимание: практичный совет

Чтобы ноябрь не застал врасплох, стоит заранее подстелить соломку:

держите под рукой нескользящую обувь и антигололёдные накладки — они реально выручают;

проверьте состояние зимней резины и аккумулятора автомобиля — резкие перепады погоды быстро выявляют слабые места;

заранее соберите «аварийный» набор: термос, плед, запас воды и нескоропортящихся продуктов;

подпишитесь на оповещения МЧС — это самый быстрый способ узнать о штормовых предупреждениях;

подготовьте тёплые вещи и запасные перчатки — даже короткий выход на улицу может стать испытанием.

"Ноябрь 2026 года обещает быть капризным и требовательным: осадки будут обильными, а перепады температур — ощутимыми", - отметил метеоролог Евгений Тишковец.

Не стоит полагаться на усреднённые прогнозы: лучше ориентироваться на короткие и быть готовым к любым сюрпризам. Спокойствие в такую погоду — это не отсутствие проблем, а умение к ним подготовиться.

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