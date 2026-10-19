Почему банк заблокирует счет: новые правила снятия наличных осенью 2026-го

Алгоритмы оценивают, насколько операция типична для конкретного клиента

С осени 2026 года банки внимательнее проверяют операции клиентов. В целях безопасности смотрят не только на крупные суммы, но и на то, насколько операция типична для конкретного клиента. Если платёж выбивается из привычного финансового портрета, банк может заблокировать доступ к счёту до выяснения обстоятельств.

Как это работает

Алгоритмы анализируют поведение клиента в целом, не только при проведении операций от 600 тыс. рублей, как было раньше. Если человек обычно получает зарплату 65 тысяч рублей, а затем вносит на карту миллион наличными, банк с высокой вероятностью приостановит операцию. Из-за нетипичности операции он обязан выяснить источник суммы.

Что вызывает подозрение

Особое внимание банки обращают на финансовое поведение, похожее на работу дропперов — людей, через которых мошенники отмывают похищенные сбережения. Признаки: частые переводы от разных лиц в размере сотен тысяч с последующим снятием наличных или быстрым дальнейшим переводом. Такую цепочку алгоритм может счесть попыткой нелегального обналичивания. Банк может заблокировать онлайн-сервис и сообщить об этом в Росфинмониторинг, пишет источник.

Как действовать грамотно

Юристы советуют заранее подготовить доказательства законности денег. Сохраняйте документы, подтверждающие, что деньги ваши:

договор купли-продажи недвижимости и транспорта;

расписку о полученном долге;

документы на наследство и т.д.;

чеки и платёжные документы по крупным сделкам.

При безналичных операциях всегда указывайте понятное назначение платежа: «Возврат долга по расписке от 1 сентября», «Оплата по договору на оказание услуги по ремонту» и просите контрагентов делать то же самое, отправляя деньги вам.

Юристы подчеркивают: банк не будет запрещать клиентам пользоваться своими законными деньгами. Но финансовые учреждения действуют по закону No 115-ФЗ, который обязывает их проверять подозрительные операции.

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