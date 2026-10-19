Солнце, сушь и ледяные ночи: в Петербург пришла классическая поздняя осень

Зонты можно смело оставить дома: дождей не предвидится.

В город на Неве пришел мощный антициклон.

Ночь обновила рекорд холода

Прошедшая ночь стала самой морозной с начала этой осени. В самом городе под утро термометры показали всего около +1,5°, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Ленинградской области дела обстоят еще суровее: там уже вовсю хозяйничают заморозки. Холоднее всего оказалось на востоке области, в поселке Ефимовский — там температура рухнула до -5,2°.

Лужи покрылись первой ледяной коркой, так что автомобилистам пора задуматься о смене резины.

Днем — солнце, но барометры «зашкаливают»

Днем погода вполне комфортная для долгих прогулок. Воздух прогреется до +8…+10°, а по области — до +11°. Ветер слабый, дует с юго-востока. На солнце даже покажется, что на улице тепло, но воздух уже по-настоящему обжигает свежестью.

Главный сюрприз сегодня — это атмосферное давление. Оно подскочило до огромных 781 мм ртутного столба. Это примерно на 20 единиц выше привычной для Петербурга нормы.

Врачи называют такую ситуацию «барической горой». Метеозависимым людям стоит поберечь себя: возможны головные боли и слабость. Пейте больше воды и не перегружайте организм.

Что ждать во вторник?

Вторник продолжит ту же погодную линию. Дождей снова не будет. Зато в ночь на вторник заморозки доберутся и до самого Петербурга: синоптики обещают от 0 до -2°. Днем солнце немного прогреет город — ждем около +7…+9°.

Такая сухая и ясная погода обычно задерживается на несколько дней. При ясном небе земля быстро остывает за ночь, зато днем радует красивыми осенними пейзажами без привычной питерской слякоти.

А как бывало раньше?

Середина октября в Северной столице бывает очень непредсказуемой:

Средняя норма температуры для 19 октября составляет +5,5°. Так что нынешние дневные +9° — это даже немного теплее обычного.

Самым жарким этот день был в победном 1944 году. Тогда воздух прогрелся почти по-летнему — до +14,9°.

Сильнее всего подморозило в 1928 году — термометры показали -5,4°.

А в 1916 году 19 октября город буквально залило рекордными ливнями.

В прошломгоду 19 октября дождей не было, минимум составил -0,7°, максимальная температура достигла +7,4°.

Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода ждет Петербург на новой рабочей неделе.