Пара капель на губку – и ванна белее первого снега: ни желтизны, ни налета – и сильно скрести не пришлось

Перекись водорода — эффективный и бюджетный помощник в борьбе за чистоту ванной комнаты. Она отлично справляется с желтизной, мыльным налётом и даже плесенью, не оставляя резкого химического запаха.
Простой метод для регулярной уборки
Смочите мягкую губку водой, нанесите на неё 2–3 капли 3% перекиси водорода. Протрите ванну, особенно уделяя внимание потемневшим участкам у слива и жёлтым пятнам на стенках. Оставьте средство на 5–10 минут, а затем смойте всё тёплой водой. Этот способ безопасен для акриловых и эмалированных покрытий, но перед первым использованием лучше проверить реакцию на незаметном участке.
Против застарелых пятен
Если ванна давно не радовала белизной, можно приготовить более мощный состав. Смешайте перекись водорода и пищевую соду в равных пропорциях до состояния кашицы, добавьте пару капель жидкого хозяйственного мыла. Нанесите смесь на проблемные зоны и оставьте на 15–30 минут. После этого пройдитесь щёткой или губкой и смойте тёплой водой.
Борьба с плесенью
Перекись водорода эффективна против плесени на стыках плитки. Смешайте средство с водой в пропорции 1:1 в пульверизаторе, распылите на поражённые участки и оставьте на 10 минут. Затем протрите насухо — от плесени не останется и следа.
Вывод
Перекись водорода — доступная альтернатива дорогой бытовой химии. Она дезинфицирует, отбеливает и не требует сложных манипуляций. Достаточно иметь под рукой пузырёк из аптечки и немного соды, чтобы вернуть ванне сияющую белизну.
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