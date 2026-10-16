Городовой / Полезное / Свитер не выбрасываю, даже если скатался: убираю катышки за 15 минут домашним способом

Свитер не выбрасываю, даже если скатался: убираю катышки за 15 минут домашним способом

Опубликовано: 16 октября 2026 14:30
 Проверено редакцией
Свитер не выбрасываю, даже если скатался: убираю катышки за 15 минут домашним способом
Свитер не выбрасываю, даже если скатался: убираю катышки за 15 минут домашним способом
Городовой ру
Катышки с шерстяных вещей можно убрать специальной машинкой или подручными средствами

Катышки на шерстяной одежде появляются из-за трения: отдельные ворсинки спутываются и скатываются в комочки. Но это не значит, что теперь свитеру место только на даче — вернуть ему аккуратный вид можно за 10–15 минут.

Специальная машинка

Самый простой, безопасный и надежный способ спасти свитер - использовать машинку для удаления катышков. Роскачество отмечает: защитная сетка не даёт лезвиям задеть ткань. Кладите вещь только на ровную поверхность, чтобы ткань не собиралась складками.

Бритва и скотч

Разложите свитер на столе. Пройдитесь по нему клейкой лентой — она поднимет ворсинки. Возьмите чистую сухую одноразовую бритву без мыла и увлажняющей полоски. Ведите лезвием короткими движениями сверху вниз, без нажима. Соберите срезанные волокна липкой лентой. Способ подходит для плотного трикотажа и шерсти, но не для деликатных тканей.

Расческа и губка

Возьмите пластиковую расчёску с частыми неострыми зубцами. Натяните ткань и проведите гребнем сверху вниз — катышки соберутся на зубьях. Используйте жёсткую сторону кухонной губки: лёгкими движениями пройдитесь по манжетам и воротнику.

Профилактика

Чтобы сохранить вещи в порядке, выворачивайте их наизнанку перед стиркой — лицевая сторона меньше трётся о барабан. Помещайте шерстяные изделия в мешок для деликатной стирки. Стирайте при температуре не выше 30 градусов на деликатном режиме. Используйте жидкие средства для стирки, а не порошок.

Изображение создано при помощи ИИ

Ранее Городовой рассказал, какие бытовые приборы активнее всего расходуют электричество.

Автор:
Артем Петров
Полезное
Оцените новость
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Ветер стихнет к обеду — тепло продлится до декабря: народные приметы на 19 октября Перейти 19 октября 2026
Пара капель на губку – и ванна белее первого снега: ни желтизны, ни налета – и сильно скрести не пришлось Перейти 18 октября 2026
Шик, блеск, антиквариат: как украсить ёлку в 2027 году - 7 идей для встречи года Красной Огненной Козы Перейти 18 октября 2026
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Кулинария Рецепты Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное