Свитер не выбрасываю, даже если скатался: убираю катышки за 15 минут домашним способом

Катышки с шерстяных вещей можно убрать специальной машинкой или подручными средствами

Катышки на шерстяной одежде появляются из-за трения: отдельные ворсинки спутываются и скатываются в комочки. Но это не значит, что теперь свитеру место только на даче — вернуть ему аккуратный вид можно за 10–15 минут.

Специальная машинка

Самый простой, безопасный и надежный способ спасти свитер - использовать машинку для удаления катышков. Роскачество отмечает: защитная сетка не даёт лезвиям задеть ткань. Кладите вещь только на ровную поверхность, чтобы ткань не собиралась складками.

Бритва и скотч

Разложите свитер на столе. Пройдитесь по нему клейкой лентой — она поднимет ворсинки. Возьмите чистую сухую одноразовую бритву без мыла и увлажняющей полоски. Ведите лезвием короткими движениями сверху вниз, без нажима. Соберите срезанные волокна липкой лентой. Способ подходит для плотного трикотажа и шерсти, но не для деликатных тканей.

Расческа и губка

Возьмите пластиковую расчёску с частыми неострыми зубцами. Натяните ткань и проведите гребнем сверху вниз — катышки соберутся на зубьях. Используйте жёсткую сторону кухонной губки: лёгкими движениями пройдитесь по манжетам и воротнику.

Профилактика

Чтобы сохранить вещи в порядке, выворачивайте их наизнанку перед стиркой — лицевая сторона меньше трётся о барабан. Помещайте шерстяные изделия в мешок для деликатной стирки. Стирайте при температуре не выше 30 градусов на деликатном режиме. Используйте жидкие средства для стирки, а не порошок.

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