Счета растут как на дрожжах: кто крадет электричество в доме – 5 самых «прожорливых» бытовых приборов

Приборы продолжают потреблять электричество, если вилка не вынута из розетки

Даже приборы, выключенные пультом, продолжают потреблять электричество. За месяц набегает ощутимая сумма. Какие приборы в доме самые прожорливые - перечислил источник.

Стиральная машина

В ждущем режиме расход стиральной машины до 30 Вт в сутки. Для экономичного использования прибора выбирайте среднюю загрузку: много стирок с полупустым барабаном увеличивают затраты, но забитая под завязку машина расходует больше электричества за одну стирку.

Микроволновка

Микроволновая печь в среднем потребляет 1–1,5 кВт, показатель может быть выше или ниже, в зависимости от мощности прибора. Подключенный к розетке прибор тратит энергию круглосуточно - на подсветку и часы на панели.

Электрочайник

Чтобы быстро вскипятить воду, ему нужно много энергии, в средней квартире этот прибор отличается наибольшим аппетитом. Для экономичного использования кипятите столько воды, сколько нужно на один раз. Меньший объем воды - меньший расход на ее нагрев.

Компьютер и ноутбук

Стационарный ПК, оставленный в розетке, тратит около 100 Вт в сутки. Ноутбук экономичнее: порядка 70 Вт в сутки. Их часто оставляют в спящем режиме на ночь, тогда расход вырастет примерно в два раза.

Телевизор

Даже после нажатия кнопки «выкл» на пульте телевизор остаётся в ждущем режиме. Он расходует примерно 25 Вт в сутки. Но с советом выключать его из розетки читатели не согласились.

Мнения читателей

«Сэкономить можно рублей на 100 в месяц. Во-первых, сотня в наше время это ничто. А во-вторых, если телевизор дёргать постоянно из розетки, то с вероятностью 99% через год блоку питания придёт конец. Электроника сильно не любит подобные переходные процессы. Стоит ремонт или покупка нового ТВ экономии 100 р. в месяц?»



«Чайник, микроволновка, утюг, различные камины, стиралка (разогрев воды в основном) — все, где идёт разогрев электричеством (грили, тостеры) — вот основные потребители. Остальное — копейки».

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