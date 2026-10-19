Косточки от авокадо берегу как зеницу ока — для орхидей они бесценны: готовлю подкормку для пышного цветения

«Народная» подкормка для орхидеи

Тропические орхидеи требовательны к составу субстрата, и дефицит питательных веществ зачастую приводит к прекращению цветения. Малоизвестным, но эффективным решением проблемы является использование косточки авокадо.

Польза косточки авокадо

Ядро авокадо богато антиоксидантами, которые обеспечивают защиту растений от окислительного стресса, а также содержит комплекс витаминов (A, B, C, K, PP) и необходимых микроэлементов, таких как цинк, селен, магний, калий и кальций. Этот состав позволяет значительно обогатить почвенную смесь.

Применение удобрения на основе косточки авокадо способствует укреплению корневой системы орхидеи, стимуляции роста вегетативной массы и активации процесса цветения.

Приготовление подкормки

Для приготовления органической подкормки необходимо промыть и просушить косточку в течение нескольких дней, после чего измельчить ее с помощью блендера или терки до состояния порошка.

Полученную добавку рекомендуется смешивать с субстратом для орхидей, внося по одной столовой ложке под корень растения. Такая мера позволит обеспечить полноценное питание цветка и добиться его обильного цветения.

Удобрение универсально и подходит не только для орхидей, но и для подкормки папоротников, фикусов и различных суккулентов, включая крассулу, алоэ, сансевиерию, замиокулькас и другие виды.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также:

В октябре из леса мешками вывожу «золото» для рассады: весной молодые растения похожи на баобабы – настоящее волшебство.

Выгребную яму не откачиваю уже 10 лет: 3 простых шага к идеальной яме — без запаха, ила и ассенизатора.