В октябре из леса мешками вывожу «золото» для рассады: весной молодые растения похожи на баобабы – настоящее волшебство

Волшебные свойства леса

Лесная почва является ценным источником органических веществ, включающим продукты распада растительных остатков. Ее рыхлая структура улучшает аэрацию и способствует беспрепятственному развитию корневой системы.

Этот субстрат эффективен при выращивании рассады, однако важно соблюдать регламент заготовки, так как от него зависит микробиологическая активность состава.

Оптимальным периодом для сбора является октябрь, когда процессы разложения листвы активизируются, а уровень влажности почвы повышается. Очень важно учитывать видовой состав древесных пород на участке.

Наилучшими характеристиками обладает земля из-под березы, липы, осины или ольхи, отличающаяся нейтральной кислотностью и высоким содержанием нутриентов.

В процессе подготовки следует снять верхний слой листвы, произвести перекопку на глубину 10 см, просеять грунт через сито и подготовить его к транспортировке.

Перед применением почву необходимо подвергнуть дезинфекции слабым раствором перманганата калия (½ ч. л. на 10 литров воды) и внести речной песок (1 стакан на ведро грунта). Готовый субстрат можно хранить в помещении при температуре 5°C в мешках с перфорацией

К началу сезона будет готов грунт, идеально подходящий для выращивания рассады. Приживаемость молодых растений в лесной почве достигает 80%, в то время как в торфяных смесях этот показатель составляет лишь 50%.

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