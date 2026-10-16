Предприимчивые турки придумали забор: не заслоняет солнце, продувается и не просвечивает – профнастил и рядом не стоял

Идеальный забор для дачи

Стремление собственников частных домов к обеспечению приватности придомовой территории является вполне понятным желанием. Эта задача решается путем установки ограждений, к которым в России предъявляется ряд нормативных требований, включая ограничение по высоте до 2 метров и соблюдение норм затенения соседних участков.

Соблюдение этих стандартов связано с определенными сложностями. В частности, в сельской местности Турции установлены дополнительные требования к ограждениям: конструкции должны быть гибкими и не иметь капитального фундамента. Как сообщает автор канала «Стеклянная сказка», для решения этой задачи была внедрена технология «жидарского» забора.

Технология предполагает установку опорных столбов с приваренными поперечинами из профильной трубы, на которые монтируется сетка-рабица с искусственным декоративным покрытием (имитацией растительности).

Подобные изделия поставляются в рулонах длиной от 6 до 20 метров при ширине полотна от 1,5 до 2 метров, при этом плотность декоративного слоя варьируется в зависимости от ценового сегмента.

Такое ограждение обладает рядом преимуществ: оно имеет эстетичный двусторонний вид, а покрытие «трава» сохраняет свои первоначальные характеристики, устойчивость к ультрафиолету и цветопередачу на протяжении десяти лет. Конструкция отличается высокой морозо- и термостойкостью и не требует сложного ухода, легко очищаясь с помощью автомобильной мойки.

Помимо стандартных решений, доступны эксклюзивные варианты с использованием декоративных лиан, цветов и вьющихся растений.

Фото сгенерировано ИИ

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