Предприимчивые турки придумали забор: не заслоняет солнце, продувается и не просвечивает – профнастил и рядом не стоял

Стремление собственников частных домов к обеспечению приватности придомовой территории является вполне понятным желанием. Эта задача решается путем установки ограждений, к которым в России предъявляется ряд нормативных требований, включая ограничение по высоте до 2 метров и соблюдение норм затенения соседних участков.
Соблюдение этих стандартов связано с определенными сложностями. В частности, в сельской местности Турции установлены дополнительные требования к ограждениям: конструкции должны быть гибкими и не иметь капитального фундамента. Как сообщает автор канала «Стеклянная сказка», для решения этой задачи была внедрена технология «жидарского» забора.
Технология предполагает установку опорных столбов с приваренными поперечинами из профильной трубы, на которые монтируется сетка-рабица с искусственным декоративным покрытием (имитацией растительности).
Подобные изделия поставляются в рулонах длиной от 6 до 20 метров при ширине полотна от 1,5 до 2 метров, при этом плотность декоративного слоя варьируется в зависимости от ценового сегмента.
Такое ограждение обладает рядом преимуществ: оно имеет эстетичный двусторонний вид, а покрытие «трава» сохраняет свои первоначальные характеристики, устойчивость к ультрафиолету и цветопередачу на протяжении десяти лет. Конструкция отличается высокой морозо- и термостойкостью и не требует сложного ухода, легко очищаясь с помощью автомобильной мойки.
Помимо стандартных решений, доступны эксклюзивные варианты с использованием декоративных лиан, цветов и вьющихся растений.
Фото сгенерировано ИИ
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