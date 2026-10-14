Поликарбонат на теплице дряхлеет за 3 зимы: как избежать разрушения конструкции – советы эксперта Татаркина

Как не стоит поступать с теплицами

Поликарбонатные теплицы получили широкое распространение благодаря эксплуатационной надежности материала, расчетный срок службы которого составляет не менее 15 лет, а также его теплоизоляционным свойствам и способности блокировать ультрафиолетовое излучение. Однако на практике признаки разрушения структуры и появление трещин фиксируются уже по прошествии трех лет.

Подобный износ зачастую обусловлен не только низким качеством сырья или нарушениями при монтаже каркаса, но и неправильным обслуживанием конструкции в зимний период.

В холодное время года владельцы нередко очищают теплицы от снежного покрова с помощью подручного инвентаря, опасаясь повреждения конструкции под весом осадков. Зачастую в процессе уборки поверхность поликарбоната подвергается механическому воздействию лопатами, скребками или граблями.

В этом заключается ключевая технологическая ошибка. Металлические усиливающие планки на снегоуборочных лопатах при контакте с обледенелым материалом повреждают защитный УФ-слой поликарбоната. В результате с началом летнего сезона запускается процесс ускоренного разрушения структуры материала.

При подобном обслуживании эксплуатационный ресурс теплицы может сократиться до трех лет.

Специалист по проектированию теплиц Кирилл Татаркин рекомендует использовать для очистки поликарбоната автомобильную щетку, обычную метлу или специальное приспособление по типу беззубых грабель. Также необходимо своевременно удалять скопившийся снег от периметра стен во избежание избыточного давления на конструкцию.

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