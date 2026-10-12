В 2026 не белю деревья осенью — нашла способ проще и надежней: старые чулки уберегут сад

Защищает деревья лучше побелки

Осень — традиционный период проведения профилактических мероприятий в саду. Они включают защиту плодовых культур. Чаще всего от вредителей и воздействия низких температур применяют побелку, однако процесс нанесения краски довольно трудоемкий.

Чем заменить побелку

Существуют альтернативные методы обеспечения защиты деревьев, позволяющие сократить время и исключить расходы на приобретение материалов. Один из наиболее эффективных подходов предполагает использование колготок из капрона.

Применение капроновых чулочно-носочных изделий обеспечивает надежную защиту стволов от грызунов, а также снижает негативное влияние температурных перепадов и солнечного излучения. Для подготовки материала следует разрезать изделие на две части с последующим продольным раскроем.

Как использовать колготки

Технология применения заключается в спиралевидной обмотке стволов с перекрытием слоев, начиная от прикорневой зоны. Фиксация материала осуществляется путем закрепления края ленты под верхним витком.

Затем необходимо произвести окучивание прикорневой части ствола почвой или перегноем. Для надежного отпугивания грызунов колготки рекомендуется обработать соляркой, керосином или карболовой кислотой.

Капроновый материал обладает плотной, но воздухопроницаемой структурой и высокой эластичностью, что позволяет сохранять нормальный рост и вентиляцию стволов. Такое решение обеспечивает эффективную защиту коры от вредителей и морозобоин.

Рекомендации агронома Ксении Давыдовой:

Лучше использовать изделия светлых тонов, так как темные оттенки способствуют чрезмерному нагреву поверхности под воздействием солнечных лучей.

Фото сгенерировано ИИ

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