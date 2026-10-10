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Не успели посадить озимый чеснок: когда в октябре посадка ещё имеет смысл – ликбез

Опубликовано: 10 октября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Не успели посадить озимый чеснок: когда в октябре посадка ещё имеет смысл – ликбез
Не успели посадить озимый чеснок: когда в октябре посадка ещё имеет смысл – ликбез
Городовой ру
Когда можно сажать чеснок

Вокруг сроков посадки озимого чеснока существует множество противоречивых рекомендаций: от фиксации на конкретных датах в сентябре до ожидания первых заморозков.

В какие сроки нужно сажать чеснок?

На практике календарные сроки являются лишь ориентиром. В условиях средней полосы России определяющими факторами выступают температура почвы, климатические особенности сезона и готовность посадочных площадей. Агроклиматические условия ежегодно варьируются, что требует гибкого подхода.

Биологически зубчик должен успеть укорениться до наступления холодов. Кроме того, для формирования качественной луковицы большинству сортов необходимо прохождение периода яровизации под воздействием низких температур.

Именно поэтому традиционная технология предполагает посадку осенью с последующим сбором урожая летом следующего года.

При затянувшейся теплой осени форсировать посадку не стоит. Преждевременные работы могут спровоцировать активную вегетацию надземной части растения до наступления зимы.

Допустима ли посадка при заморозках?

Да, при условии сохранения возможности обработки почвы. Кратковременные ночные морозы не всегда приводят к глубокому промерзанию грунта.

Если в утренние часы наблюдается лишь поверхностное промерзание, оттаивающее днем, проведение посадочных работ остается целесообразным. Тем не менее затягивать процесс не рекомендуется, так как дефицит времени негативно сказывается на качестве укоренения.

При глубоком промерзании грядки не следует предпринимать попытки «впихнуть» посадочный материал в твердый грунт. В подобных обстоятельствах рекомендуется перенести посадку соответствующих сортов на весенний период.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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