Семена астр не покупаю – собираю осенью с любимых сортов: никакого пересорта и мороки

Астры традиционно занимают лидирующие позиции в сердцах садоводов благодаря внешней привлекательности, широкой палитре оттенков и неприхотливости в выращивании.
Из-за периодического несоответствия покупного посевного материала заявленным сортовым характеристикам, многие дачники переходят к самостоятельной заготовке семян. Это не требует абсолютно никаких затрат.
Эксперт в области садоводства Ксения Давыдова озвучила методику сбора и хранения семян астр. Поводить эти мероприятия необходимо в октябре.
Начните с выдергивания кустов с созревшими семенами и хорошо их просушите, оптимально — в тепличных условиях. По истечении двух недель проведите финальный этап сбора.
Посевной материал извлекается из соцветий и помещается в индивидуальную упаковку. Наличие шелухи не является критичным, так как не влияет на показатели всхожести.
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