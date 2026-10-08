Беру обрезки и утепляю окна за 15 минут: цветам больше не страшен холод — перезимуют на «ура»

В зимний период комнатные растения, расположенные на подоконниках, подвергаются негативному воздействию низких температур. Даже при высокой герметичности окон сохраняется риск переохлаждения корневой системы из-за притока холодного воздуха.
Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по защите растений в зимний сезон. Создание теплоизоляционного барьера является эффективным и несложным решением проблемы.
Для этих целей рекомендуется использовать фольгированный утеплитель, обладающий высокими теплоотражающими свойствами.
Необходимо подготовить фрагмент материала шириной 30 сантиметров, сложить его пополам и зафиксировать с помощью двустороннего скотча на подоконнике и раме. Этот метод хорош для условий, не предполагающих частого открытия окон.
В случае регулярного проветривания лучше не фиксировать утеплитель жестко, а прижимать его основанием цветочного горшка. Применение такой методики позволяет минимизировать риски повреждения растений и обеспечить их сохранность в зимний период.
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