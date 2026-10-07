Засыпаю в октябре все грядки «биотопливом»: весной земля мягче пуховой перины — совет агронома Ксении Давыдовой

После завершения уборочных работ почва нуждается в интенсивном восстановлении, так как за весенне-летний цикл истощается запас питательных минеральных веществ.
Эксперт в области огородничества Ксения Давыдова представила методику восстановления грунта, позволяющую к началу нового сезона повысить плодородие почвы и улучшить её физическую структуру.
Оптимальным решением является использование органической смеси, традиционно применяемой в агрономии. Для обработки одного квадратного метра участка необходимо подготовить состав из одного ведра перегноя, 1/3 ведра древесной золы, 1/3 ведра опилок и двух горстей костной муки. Подготовленные компоненты равномерно распределяются по поверхности грядок и заделываются в почву в ходе перекопки.
Благодаря этому методу грунт полностью восстанавливает свою структуру и плодородие к началу весеннего сезона.
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