Не «Кураж» и не «Герман»: для сезона 2027 выбираю его – урожай зеленцов до 40 кг/м², растет даже в трещине асфальта

Огурец «Апрельский F1» является одним из наиболее востребованных сортов среди опытных дачников. Этот раннеспелый гибрид характеризуется коротким периодом вегетации: начало плодоношения наступает через 40–45 дней после появления всходов. Сорт отличается высокой адаптивностью, что позволяет культивировать его в открытом грунте, теплицах и в контейнерах на балконе.
Ключевыми преимуществами гибрида являются высокая урожайность (до 40 кг/м2) и неприхотливость в уходе. Плоды достигают 25 см в длину при массе до 250 граммов. Отличительными особенностями сорта являются отсутствие горечи и сохранение товарного вида при перезревании, а также замедление роста плодов в стадии зрелости, что упрощает график сбора урожая.
«Апрельский F1» позиционируется как салатный сорт, обладающий превосходными вкусовыми характеристиками и длительным сроком хранения. А вот для засолки стоит выбрать другие сорта.
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