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Один помидор накормит всю семью: этот сорт томата выдает плоды по 800 г до самых морозов — закупаю семена уже сейчас

Опубликовано: 4 октября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Один помидор накормит всю семью: этот сорт томата выдает плоды по 800 г до самых морозов — закупаю семена уже сейчас
Один помидор накормит всю семью: этот сорт томата выдает плоды по 800 г до самых морозов — закупаю семена уже сейчас
Городовой ру
Этот томат – настоящий гигант

Опытные садоводы предпочитают заблаговременно приобретать семена овощных культур. Томаты традиционно занимают главное место в огородничестве благодаря своим вкусовым и питательным свойствам, пользуясь высоким спросом во всем мире.

Рекомендуем обратить внимание на сорт «Бельмонте», характеризующийся крупноплодностью: масса отдельных экземпляров достигает 800 граммов.

Этот сорт демонстрирует высокую урожайность и адаптивность как к тепличным условиям, так и к открытому грунту. Высота мощных кустов варьируется от 1,5 до 1,8 метра, поэтому они требуют обязательного подвязывания и пасынкования. Лучше всего формировать растение в 1–2 стебля.

Важным преимуществом сорта являются мясистые, ароматные плоды с гармоничным сладким вкусом и легкой кислинкой. Они идеально подходят для употребления в свежем виде — одного помидора хватит для приготовления салата на всю семью, а также для переработки на соки и томатную пасту.

Сорт отличается высокой устойчивостью к заболеваниям и длительным периодом плодоношения вплоть до заморозков, что делает его идеальным для ценителей крупноплодных томатов с мясистой структурой.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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