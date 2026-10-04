Один помидор накормит всю семью: этот сорт томата выдает плоды по 800 г до самых морозов — закупаю семена уже сейчас

Новости по теме

Не томаты, а урожайный конвейер: с каждого куста по 10 кг плодов, устанете собирать - вкус слаще меда, никакой кислинки

Перейти

Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2026 году фаворитом стал другой сорт – урожайность 17 кг, плоды сочные и долго хранятся

Перейти

«Санька» забыт и заброшен: в сезоне 2026 прославился другой сорт – абрикосовые плоды и высокая урожайность

Перейти

Не сорт томатов, а сектор «приз»: начнете собирать урожай с одного куста ведрами — урожайность бьет рекорды

Перейти

Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2026 году фаворитом стал другой сорт – урожайность 20 кг, плоды мясистее мяса

Перейти