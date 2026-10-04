Помидоры на зиму заготавливаю в пластиковых бутылках: без соли, уксуса и возни со стерилизацией - новый способ хранения

Как заготовить помидоры в бутылках на зиму - способ, который не требует возни

Конец лета и осень являются сложным периодом для дачников из-за сбора урожая помидоров. На консервацию, засолку и стерилизацию плодов уходит много времени и сил. Но есть и другой прием, который точно понравится занятым хозяйкам. Достаточно залить массу из томатов в пластиковые бутылки, после чего убрать их в морозилку. Больше никакой консервации не потребуется.

Почему нужно использовать именно бутылку

Кто-то пытается заменить бутылки пакетами, но полиэтилен легко рвется, раздувается, а также впитывает все запахи, которые есть в морозилке. С бутылкой все намного проще, так как она является прочной. С помощью воронки можно без проблем залить томатную массу даже в узкое горлышко.

Какие помидоры использовать

Не нужно брать красивые плоды, так как их лучше оставить для других целей. Следует использовать мягкие, треснувшие помидоры. Они не должны иметь плесень, иначе есть риск испортить всю заготовку.

Для лайфхака можно смело брать помидоры с кожицей, сообщает progorod33.ru.

Приготовление

Помидоры нарезаем крупно, удаляем плодоножки. Измельчаем их блендером до однородной консистенции. В томатную массу можно сразу добавить зелень или специи.

Полученный соус разливаем по чистым бутылкам, объем которых не превышает 1 л. Нужно помнить, что при замерзании жидкость расширяется, поэтому массу нельзя наливать под самое горлышко. После этого заготовки можно поставить в морозилку.

Как использовать

Томатная масса отлично подходит для приготовления супов, гуляша, кетчупа, пиццы. Заготовка не содержит консервантов, при этом отлично сохраняется в замороженном виде.

Совет: не стоит каждый раз размораживать бутылку с соусом, так как это повлияет на вкус продукта. Есть способ лучше. Дайте немного оттаять соусу, после чего выдавите его из бутылки. Остальную массу следует вновь поместить в морозильник.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова старается замораживать томатную массу в маленьких бутылках, объем которых не превышает 300-500 мл. Благодаря этому соус реже подвергается частичной разморозке, сохраняет насыщенный вкус. Каждую банку лучше подписать, указав дату заготовки.

Фото: Сгенерировано ИИ

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