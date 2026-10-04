Почему доливать бензин после щелчка пистолета на АЗС — плохая идея

Автоэксперты рекомендуют прекратить заливать бензин после сигнала и закрыть крышку

Доливать бензин в бак после того, как пистолет на АЗС автоматически отключился, может оказаться плохой привычкой, которая ударяет по нескольким узлам машины. Об этом предупреждают водителей автоэксперты. По их рекомендации, следует прекратить заливать бензин после щелчка и закрыть крышку.

Почему не стоит заливать топливо после сигнала

Небольшая воздушная подушка в топливной системе предусмотрена специально, для нормальной циркуляции воздуха и стабилизации давления.

Если водитель после сигнала датчика продолжает заливать топливо, излишки могут попасть в вентиляционную систему, отвечающую за отвод паров. В результате могут пострадать защитные механизмы, которые обязаны перекрывать подачу горючего во время аварии или опрокидывании.

Автоинженер Михаил Лазарев предупреждает и о других проблемах, которые создает лишнее топливо в баке. Бензин вытекает под кузов, разъедает резиновые уплотнители и изоляцию проводов. На это укажут резкий запах бензина в салоне или снаружи.

Лазарев отмечает: перелив нарушает работу системы улавливания паров. Это грозит утечкой и поломкой адсорбера, замена которого ударит по карману.

А вот на динамику полный бак почти не влияет: масса 60 литров — около 45 кг, что для современной машины практически незаметно. Расход топлива может вырасти, но разгон и управляемость не пострадают.

Мнения водителей:

Водители с таким мнением не согласились и поделились своим опытом

«Всю автомобильную жизнь заправляюсь почти до пробки. Ни на одной машине ничего страшного не случилось». «Девять лет лью в бак под завязку, полёт отличный». «Нынешний бензин любит пениться, после отстрела заливаю ещё 7-8литров, и это не под горлышко, бензина в горловине даже не видно. А это почти 100 км на трассе».

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