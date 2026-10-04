Обычные пельмени превращаем в деликатес: тратим 50 рублей – и семья довольна, будто их сводили в ресторан

Пельмени традиционно не считаются праздничным блюдом, однако даже этот популярный продукт можно адаптировать для торжественной подачи. Секрет заключается в добавлении тертого сыра, который придает блюду изысканный вкус ресторанного уровня при минимальных затратах — около 50 рублей на порцию.
Рекомендуется использовать твердые сорта сыра с выраженным вкусом, такие как чеддер или «Российский», либо применять имеющиеся в наличии сырные остатки.
Процесс приготовления включает стандартную варку пельменей в подсоленной воде с добавлением специй (лавровый лист, черный перец). Для финальной подачи необходимо переложить готовое блюдо в огнеупорную форму, обильно посыпать тертым сыром и запекать в духовом шкафу при температуре 180 °C в течение 5–7 минут.
Фото сгенерировано ИИ
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