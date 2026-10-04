Нашла способ сохранить огурцы свежими — хрустящие, как с грядки, доживают до Нового года

Огурцы быстро вянут и теряют упругость: они почти целиком состоят из воды, а кожица тонкая. Холодильник сушит, погреб плесневеет, вода закисает. Но есть старый способ, который помогает дотянуть урожай до зимы.
Суть метода: соль и крапива
Секрет в том, чтобы создать условия, где огурцы не сохнут и не плесневеют. Соль работает как защитный барьер, а крапива — как природный антисептик, сдерживающий микробы. На 10 кг огурцов берут 1 кг крупной соли и около 500 г свежей крапивы.
Пошаговый процесс:
- Огурцы моют и обрезают кончики.
- Крапиву ополаскивают и измельчают.
- На дно эмалированной кастрюли или бочонка насыпают слой соли толщиной около сантиметра.
- Затем выкладывают огурцы, пересыпая их солью и крапивой.
- Верхний слой — снова соль и крапива.
- Содержимое накрывают марлей, ставят гнёт и убирают в холод на 2–3 дня.
- После этого выделившуюся жидкость сливают, огурцы перекладывают в чистые банки и заливают новым рассолом (на литр воды — две столовые ложки соли).
- Хранят в прохладном месте при 2–5 C.
Личный опыт автора
Автор «Городового» Евгения Сухова опробовала этот метод прошлым летом. Огурцы, заложенные в конце июля, оставались хрустящими и в новогодние праздники — будто только с грядки. Крапива придала им лёгкий пикантный привкус. Евгения советует выбирать небольшие огурчики размером 5–7 см с плотной кожицей, без царапин. Раз в месяц проверяйте запасы и сразу убирайте испорченные. Если крапивы нет, подойдут листья хрена или смородины.
Такой способ экономит деньги и сохраняет вкус лета до зимы. Простые соль и крапива творят настоящее чудо.
Фото: Сгенерировано ИИ
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