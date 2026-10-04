Нашла способ сохранить огурцы свежими — хрустящие, как с грядки, доживают до Нового года

Новости по теме

Огурцы не в рассол — в сухой пакет: сохраняю хрустящими до самой весны — без соли и уксуса

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Хруст огурцов не даст спать соседям: просто залейте банки холодной водой с солью – необыкновенная закуска

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Сосновые иголки тащу из леса мешками, пересыпаю солью — и по банкам: весь год благодарю себя за эту копеечную смесь

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Если помутнели банки с огурцами после закатки – срочно: проблему еще можно решить

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Перестала закатывать огурцы в банки - теперь готовлю малосольные: не закуска, а фантастика - только хруст стоит

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