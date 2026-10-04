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Нашла способ сохранить огурцы свежими — хрустящие, как с грядки, доживают до Нового года

Опубликовано: 4 октября 2026 17:37
 Проверено редакцией
Нашла способ сохранить огурцы свежими — хрустящие, как с грядки, доживают до Нового года
Нашла способ сохранить огурцы свежими — хрустящие, как с грядки, доживают до Нового года
Городовой ру
Огурцы, заложенные по старинному методу с солью и крапивой, остаются хрустящими до Нового года. 

Огурцы быстро вянут и теряют упругость: они почти целиком состоят из воды, а кожица тонкая. Холодильник сушит, погреб плесневеет, вода закисает. Но есть старый способ, который помогает дотянуть урожай до зимы.

Суть метода: соль и крапива

Секрет в том, чтобы создать условия, где огурцы не сохнут и не плесневеют. Соль работает как защитный барьер, а крапива — как природный антисептик, сдерживающий микробы. На 10 кг огурцов берут 1 кг крупной соли и около 500 г свежей крапивы.

Пошаговый процесс:

  1. Огурцы моют и обрезают кончики.
  2. Крапиву ополаскивают и измельчают.
  3. На дно эмалированной кастрюли или бочонка насыпают слой соли толщиной около сантиметра.
  4. Затем выкладывают огурцы, пересыпая их солью и крапивой.
  5. Верхний слой — снова соль и крапива.
  6. Содержимое накрывают марлей, ставят гнёт и убирают в холод на 2–3 дня.
  7. После этого выделившуюся жидкость сливают, огурцы перекладывают в чистые банки и заливают новым рассолом (на литр воды — две столовые ложки соли).
  8. Хранят в прохладном месте при 2–5 C.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова опробовала этот метод прошлым летом. Огурцы, заложенные в конце июля, оставались хрустящими и в новогодние праздники — будто только с грядки. Крапива придала им лёгкий пикантный привкус. Евгения советует выбирать небольшие огурчики размером 5–7 см с плотной кожицей, без царапин. Раз в месяц проверяйте запасы и сразу убирайте испорченные. Если крапивы нет, подойдут листья хрена или смородины.

Такой способ экономит деньги и сохраняет вкус лета до зимы. Простые соль и крапива творят настоящее чудо.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Евгения Сухова
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