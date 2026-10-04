Лью простой раствор под куст в октябре-ноябре — и зимой герань цветет ярче и обильнее, чем летом

Осенний уход — обрезка и простой раствор с перекисью и йодом — помогает кусту очнуться и цвести до весны.

Зимой герань часто теряет вид: листья жухнут, бутоны не завязываются, куст словно замирает. Многие считают это нормой, но осенний уход способен развернуть процесс вспять и заставить растение цвести даже в короткие дни.

Почему герань впадает в спячку и как её пробудить

Герань — гостья из южных широт, где вдоволь солнца, влаги и длинного дня. Зимой всё иначе: батареи сушат воздух, световой день короток, подоконник холоден. Растение экономит силы и сбрасывает бутоны.

Чтобы развернуть процесс, в конце октября — начале ноября, пока не наступил глубокий покой, проводят санитарную обрезку. Вытянувшиеся стебли укорачивают, оставляя крепкую основу 10–12 см. Это перенаправляет питание в сильные побеги и стимулирует закладку цветоносов.

Для поддержки готовят смесь: на литр тёплой воды — чайная ложка перекиси водорода, несколько капель йода и половина чайной ложки свежевыжатого лимонного сока. Поливают раз в две недели, по чуть влажному грунту. Перекись насыщает корни кислородом и снижает риск грибка, йод пробуждает цветочные почки, а лимонная кислота подкисляет субстрат, делая микроэлементы доступнее.

Что ещё нужно для зимнего цветения

Герань чувствительна к переувлажнению: полив умеренный, с просыханием верхнего слоя. Комфортная температура — +15...+18 C. В жаре растение истощается, на холоде впадает в спячку. Зимнего света достаточно, если горшок стоит на южном или западном окне. Раз в неделю куст поворачивают к свету для равномерного роста. Частые перестановки — стресс.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова однажды зимой едва не лишилась герани: листва пожелтела, бутоны опали. Она обрезала куст в конце октября, приготовила смесь с перекисью и йодом и поливала раз в две недели. Уже через месяц появились новые побеги, а к январю растение зацвело. Её совет: перед поливом раствора проверьте пальцем влажность земли — если на глубине 2–3 см сыро, подкормку пропустите, иначе корни могут загнить. Также она рекомендует раз в месяц протирать листья слабым раствором перекиси: это снимает пыль и служит профилактикой грибка.

Осенний уход помогает герани не только пережить зиму, но и радовать цветением почти как летом. Немного внимания — и куст ответит яркими шапками.

Фото: Сгенерировано ИИ

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