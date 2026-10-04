2 капли на ватку – и розетки с проводами чище новых: ни пыли, ни жира, ни желтизны – идеальная чистота

Очищаем розетки, провода и выключатели с помощью перекиси водорода

Розетки и выключатели не принято протирать, но на них всегда оседает много пыли, скапливается кожный жир. Это в дальнейшем приводит к появлению липкого налета. Вернуть пластику белоснежный оттенок можно, при этом не придется особо тратиться. Достаточно воспользоваться перекисью водорода. Нанесите несколько капель на ватный диск, после чего розетки и выключатели начнут сиять. На это уйдет буквально несколько минут.

Что использовать

Возьмите перекись водорода, сухую тряпку из микрофибры, а также ватные диски. Важно выключить электричество, только после чего приступать к работе.

Правила чистки

Выключите автомат в щитке, убедитесь, что питание отсутствует. Возьмите ватный диск, нанесите на него 2 капли перекиси водорода. Этого количества аптечного средства точно хватит. Протрите корпус, рамку и прочие части розеток, выключателей. Также перекись водорода справится с чисткой проводов.

Провода разрешается чистить только в том случае, если они не имеют поврежденной изоляции. Если есть трещины, открытые участки проводов, то уборку не стоит даже начинать. После использования средства нужно вытереть поверхности сухой тряпкой, подождать 10 минут. Только теперь можно включать электричество.

Для чего также подойдет перекись водорода

С помощью аптечного средства также можно почистить удлинители, кабель-каналы, сообщает vluki.ru.

Что нужно знать о перекиси водорода

Это средство является окислителем, поэтому оно не подходит для цветного пластика. Также лучше отказаться от раствора, если розетки или выключатели состоят из хрупкого материала.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова использует перекись водорода для чистки розеток на кухне. Они покрываются брызгами, пятнами жира, но аптечное средство прекрасно с ними справляется. После каждого применения средство нужно закрывать, иначе его концентрация изменится.

Фото: Сгенерировано ИИ

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