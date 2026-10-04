Отыскала рецепт легендарной закуски профессора Преображенского из «Собачьего сердца» — пальчики оближешь

Загадка ужина профессора Преображенского раскрыта: рецепт той самой горячей закуски из «Собачьего сердца» — с хрустящим хлебом, ветчиной и нежным костным мозгом.

Сцена ужина в «Собачьем сердце» описана так вкусно, что многие пытаются повторить те самые закуски. Одни считают их жульеном, другие — бутербродами с мозгом. Евгения Сухова, автор «Городового», решила докопаться до истины и нашла рецепт в старой кулинарной книге.

Что скрывается за описанием Булгакова

В повести Зина вносит «серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало». Профессор подцепляет вилкой «что-то похожее на маленький тёмный хлебик». А фраза «из горячих московских закусок — это первая» указывает на ресторанную подачу. Жульен отпадает — в фильме это режиссёрская находка. Простые бутерброды с костным мозгом тоже не дотягивают до уровня «Славянского базара». Настоящий рецепт — горячая закуска на поджаренном хлебе с ветчиной, вырезкой и костным мозгом.

Рецепт из «сталинской» кулинарии

Ингредиенты на 1 порцию (по оригинальному рецепту)

Говяжья вырезка (филе): 160 г;

Костный мозг (говяжий или свиной): 35 г;

Ветчина: 20 г;

Хлеб пшеничный (батон): 35 г;

Сало говяжье топлёное: 5 г (для жарки вырезки);

Масло сливочное: 5 г (для жарки хлеба и ветчины);

Красный соус с вином (мадерой): 100 г;

Картофель жареный: 150 г (гарнир);

Зелень, соль, перец: по вкусу.

Домашние вариации и советы

В домашних рецептах пропорции часто упрощают:

Хлеб: обычно берут 1 шт. бородинского хлеба на 1 кг мозговых косточек. Для нарезки удобнее использовать круглые ломтики диаметром 65–70 мм и толщиной около 10 мм. Костный мозг: если считать по костям, на 2–3 крупные говяжьи мозговые кости приходится примерно 20–30 г сливочного масла для обжарки хлеба.

Процесс приготовления:

Из батона вырежьте круглые ломтики примерно 7 см диаметром и толщиной 1 см, обжарьте на сливочном масле. Ветчину или солёный язык прогрейте. Вырезку нарежьте пластинами 5 мм и быстро обжарьте. Костный мозг аккуратно извлеките из костей, залейте холодной подсоленной водой, доведите до кипения и варите 1,5 часа, пока он не начнёт легко отделяться. Затем нарежьте ломтиками толщиной 5 мм. Соберите: хлеб, ветчина, вырезка, сверху мозг. Подавайте в подогретом баранчике, поливайте красным соусом. Ешьте горячим, иначе мозг застынет.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова приготовила эту закуску дома: с белым и с чёрным хлебом. Мужу больше понравился вариант с чёрным хлебом, ей — с белым, а дети смели всё. Совет: чтобы костный мозг легко отделился от кости и не горчил, замочите мозговые кости на час в холодной воде. Затем варите на слабом огне, снимая пену. После закипания слейте первую воду и залейте свежей — так уйдёт специфический запах. Варите 1–1,5 часа с лавровым листом и кореньями. Готовый мозг должен легко выниматься. Если он всё же горчит, выдержите его 10 минут в молоке.

Закуска профессора — это не жульен и не бутерброд, а горячее блюдо из хлеба, ветчины, вырезки и мозга. Попробуйте — и, как сказал доктор Борменталь, это бесподобно!

Фото: Сгенерировано ИИ

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