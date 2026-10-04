4 ведра огурцов с 1 кв. метра: этот раннеспелый сорт заставит вас забыть про остальные — фантастическая урожайность

Основными критериями при выборе сортов огурцов являются высокая урожайность, неприхотливость в уходе и качество плодов. Этим требованиям в полной мере соответствует сорт «Июньский скороспел».
Несмотря на недавнее появление на рынке, этот сорт стремительно завоевывает популярность. «Июньский скороспел» отличается ранними сроками созревания: сбор урожая начинается уже через 42 дня после появления всходов, что позволяет получать до четырех килограммов зеленцов с квадратного метра.
Плоды характеризуются компактным размером (до 10 см), темно-зеленым окрасом и выраженной бугристостью. Сорт обладает высокими вкусовыми качествами и отсутствием горечи.
Благодаря устойчивости к неблагоприятным погодным условиям и адаптивности к различным типам почв, «Июньский скороспел» рекомендован к культивированию во всех регионах страны.
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