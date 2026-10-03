Не сорт, а клад: этот раннеспелый перец отращивает плоды с толщиной стенок в 1 см — дает 10 кг урожая с 1 м²

Садовый сезон еще очень далеко, однако предусмотрительные огородники заблаговременно формируют фонд семян, чтобы избежать весной дефицита.
Описание сорта
Агроном Ксения Давыдова рекомендует обратить внимание на сорт сладкого перца «Эспартано», который гарантирует высокую урожайность. Этот раннеспелый кубовидный сорт обеспечивает сбор урожая через 70 дней после высадки. Плоды отличаются крупным размером до 300 граммов и толщиной стенок до 1 сантиметра.
Растения достигают 90 см в высоту, демонстрируют отличную адаптацию к климатическим условиям и повышенным температурам. Важным преимуществом сорта является высокая устойчивость к вирусу табачной мозаики и ряду других патогенов.
Отзывы огородников:
«Сорт «Эспартано» стабильный, не болел. Кусты среднерослые, не раскидистые. Плоды тёмно-жёлтые, толстостенные, идеальны для свежих салатов. Единственный минус — требует обязательной подвязки, иначе ветки ломаются под весом урожая», – отмечает Ольга из Краснодара.
Фото сгенерировано ИИ
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