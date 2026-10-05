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Бабушкин метод ухода за геранью осенью: будет цвести всю зиму – рекомендации агронома Давыдовой

Опубликовано: 5 октября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Бабушкин метод ухода за геранью осенью: будет цвести всю зиму – рекомендации агронома Давыдовой
Бабушкин метод ухода за геранью осенью: будет цвести всю зиму – рекомендации агронома Давыдовой
Городовой ру
Как ухаживать за геранью осенью

Герань по праву занимает одну из лидирующих позиций среди популярных комнатных растений, привлекая цветоводов своей красотой. Несмотря на репутацию неприхотливой культуры, растение требует регулярного внимания, особенно в осенний период.

Биологическая подготовка герани к зимнему сезону обуславливает необходимость корректировки ухода. Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по содержанию пеларгонии в осеннее время.

Для обеспечения успешной зимовки в первую очередь следует удалить пожелтевшие и сухие листья в целях профилактики заболеваний.

Не менее значимым является соблюдение температурного режима: рекомендуется проветривать помещение, предварительно переместив растение с подоконника.

Необходимо произвести обрезку слабых и избыточно вытянутых побегов, оставив не более трех-четырех стеблей и укоротив их на треть. Места срезов следует обработать измельченным активированным углем.

Проведение подкормок также является обязательным этапом ухода. В осенний период рекомендуется исключить использование азотных удобрений, отдав предпочтение калийно-фосфорным составам. Эти компоненты способствуют правильному развитию растений, повышают их зимостойкость и обеспечивают полноценное цветение в будущем сезоне.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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