Бабушкин метод ухода за геранью осенью: будет цвести всю зиму – рекомендации агронома Давыдовой

Герань по праву занимает одну из лидирующих позиций среди популярных комнатных растений, привлекая цветоводов своей красотой. Несмотря на репутацию неприхотливой культуры, растение требует регулярного внимания, особенно в осенний период.
Биологическая подготовка герани к зимнему сезону обуславливает необходимость корректировки ухода. Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по содержанию пеларгонии в осеннее время.
Для обеспечения успешной зимовки в первую очередь следует удалить пожелтевшие и сухие листья в целях профилактики заболеваний.
Не менее значимым является соблюдение температурного режима: рекомендуется проветривать помещение, предварительно переместив растение с подоконника.
Необходимо произвести обрезку слабых и избыточно вытянутых побегов, оставив не более трех-четырех стеблей и укоротив их на треть. Места срезов следует обработать измельченным активированным углем.
Проведение подкормок также является обязательным этапом ухода. В осенний период рекомендуется исключить использование азотных удобрений, отдав предпочтение калийно-фосфорным составам. Эти компоненты способствуют правильному развитию растений, повышают их зимостойкость и обеспечивают полноценное цветение в будущем сезоне.
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