7 тысяч кубов воды, 12 км кустарников и тюльпаны на весну: Петербург торопится прибраться до первых заморозков

Конец сентября и начало октября прошли без резких похолоданий и затяжных дождей. По ночам термометры показывают выше +5 градусов, а днем на улице совсем комфортно.
Для городских служб эта сухая погода стала золотым временем, чтобы спокойно навести порядок на улицах перед наступлением зимних холодов.
Пока не пришли первые морозы
С 1 октября в Петербурге официально начался осенний месячник благоустройства. Все коммунальные службы объединили усилия. Сейчас главная задача — быстро убрать опавшую листву и тщательно вымыть дороги и тротуары.
Пока держится плюс, пункты отпуска воды работают на полную мощность. В сутки на мытье улиц уходит около 7 тысяч кубометров воды — совсем как летом, сообщили в Смольном.
Но как только ударят первые заморозки, поливалки придется спрятать до весны, чтобы дороги не превратились в каток. Поэтому службы торопятся смыть пыль и грязь прямо сейчас.
Тонны мусора и километры газонов
Работа идет постоянно. По широким проспектам проходят машины-пылесосы и подметальные щетки. В узких переулках и на скромных тротуарах дворники работают вручную.
Результаты одной только прошедшей недели впечатляют:
- С улиц вывезли 1,5 тысячи тонн грязи и пыли.
- На полигоны отправили почти 1,5 тысячи кубометров мусора.
- Садовники подстригли более 12 километров живых изгородей.
- Специалисты привели в порядок 13 тысяч квадратных метров газонов и отремонтировали 3 тысячи «квадратов» парковых дорожек.
Сейчас службы постепенно закрывают летний сезон. С клумб убирают отцветшие однолетники, очищают почву и моют скамейки с урнами. Впрочем, там, где цветы еще держатся, их пока не трогают — пусть радуют глаз.
Не только уборка, но и задел на весну
Сегодня в парках и скверах города ежедневно трудятся почти 940 садовников на 263 тракторах. На магистралях им помогают 900 дорожников и под сотню спецмашин.
Интересно, что осенний месячник — это не просто наведение чистоты, но и подготовка к следующему сезону. Именно сейчас садовники начинают высаживать луковицы тюльпанов, которые расцветут на улицах Петербурга будущей весной.
А чувствительные к морозам молодые деревья и кустарники скоро начнут укрывать специальным материалом.
Кстати, в конце октября в городе традиционно пройдет общегородской субботник. К уборке парков и дворов смогут присоединиться все желающие жители.
Куда жаловаться на немытый тротуар?
Если в вашем дворе накопились листья или долго не убирают мусор, ждать конца месяца не обязательно. Городские службы готовы оперативно реагировать на заявки.
- По телефону: круглосуточный номер дежурной службы Комитета по благоустройству — 576-14-83.
- Онлайн: через приложение «Госуслуги Решаем вместе». Написать туда можно и прямо со страницы Комитета во «ВКонтакте» — просто нажмите кнопку «Сообщить о проблеме» в шапке группы.
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