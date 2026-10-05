5 капель — и кухонные шкафы блестят, как с витрины: ни липкого налёта, ни следов пальцев, ни пылинки — маленькая хитрость для хозяек

Домашний раствор из воды, средства для посуды и уксуса возвращает чистоту за минуты.

Кухонные фасады пачкаются незаметно, но быстро. Пыль оседает на дверцах, возле ручек остаются следы пальцев, а рядом с плитой появляется липкий налёт. Влажная тряпка его не берёт — поверхность остаётся жирной. Выручает домашний раствор: стакан тёплой воды, 5 капель средства для посуды и чайная ложка уксуса.

Как приготовить и использовать раствор

Смешайте ингредиенты, не взбивая пену. Смочите микрофибру, хорошо отожмите. Протирайте фасады сверху вниз, уделяя внимание зоне у ручек и нижнему краю. Средство для посуды снимает жир, уксус убирает налёт и следы пальцев.

Главная ошибка — распылять состав прямо на дверцы: жидкость затекает в стыки и под кромку. Наносите только на ткань. После очистки пройдитесь сухой микрофиброй.

Что делать с застарелым жиром и где осторожничать

Если налёт у плиты уже застыл, не трите жёсткой губкой. Приложите влажную салфетку с раствором на пару минут, затем аккуратно протрите. Размягчённый жир уходит легче. Уксус подходит не для всех поверхностей: не используйте его на натуральном дереве, камне, некоторых окрашенных фасадах и покрытиях, чувствительных к кислоте. Если материал неизвестен, проверьте раствор на незаметном участке.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова чистит шкафы этим раствором уже несколько лет. Она заметила: если протирать фасады раз в неделю, липкий налёт не успевает схватиться. Ещё совет: добавьте в раствор пару капель эфирного масла лимона — появится свежий аромат, а жир снимается легче. И не забывайте про нижний край дверц — там скапливается больше всего грязи.

Простой домашний раствор заменяет дорогие средства и бережёт покрытие. Регулярный уход сохраняет кухню чистой без лишних усилий.

Фото: Сгенерировано ИИ

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