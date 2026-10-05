Жарю котлеты по советской книге 1952 года: 3 ценных совета — таких пышных котлет вы ещё не видели

Раскрываем три приёма, которые делают котлеты идеальными.

Пышные и сочные котлеты можно приготовить без яиц. В старых кулинарных книгах важны были другие детали: количество хлеба, жирность мяса и подготовка лука. Именно они делают котлеты мягкими внутри и румяными снаружи.

Хлеб и жир: что отвечает за нежность

Хлеб добавляли не только ради экономии. Размоченный мякиш впитывает влагу и удерживает её внутри фарша. Лучше брать подсушенный белый хлеб без корок. На 1 кг фарша — 200–250 г хлеба и 250–300 мл воды или молока для замачивания. Жидкость слегка отжимают и соединяют с мясом. Сочность зависит и от жира: слишком постный фарш быстро теряет влагу.

На 1 кг постного мяса добавьте 80–120 г сала. Если свинина жирная, дополнительный жир не нужен. Лук (150–200 г на кг фарша) лучше мелко нарезать и слегка обжарить до мягкости в 15–20 г масла — так он станет слаще и равномернее распределится.

Яйцо не обязательно: как связать фарш

Яйцо помогает связывать массу, но не является обязательным. При хорошем вымешивании мясные белки сами обеспечивают нужную связность. Большое количество яйца делает котлеты плотнее. Чтобы получить нежную середину, можно обойтись без него.

Главное — тщательно вымешать фарш несколько минут до однородности и вязкости. Затем дайте массе постоять в холодильнике 30–60 минут: охлаждённый фарш плотнее, котлеты легче формовать. Берите по 80–100 г на штуку, обваляйте в сухарях и жарьте на хорошо разогретом масле. Сначала дайте подрумяниться, потом уменьшите огонь и доведите до готовности.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова однажды приготовила котлеты без яйца и была удивлена: они держали форму и получились сочными. Она советует не торопиться с жаркой и дать фаршу отдохнуть в холодильнике. Ещё совет: если фарш кажется жидковатым, добавьте ложку манки — она впитает лишнюю влагу и не даст котлетам развалиться.

Пышность котлет создаётся не одним секретным ингредиентом, а сочетанием хлеба, жира и подготовленного лука. Яйцо при хорошо вымешанном фарше действительно может оказаться лишним.

Фото: Сгенерировано ИИ

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