Какую зиму пророчат нам деревья: с природой сложно не согласиться – народные приметы

Разбираемся с народными приметами

Наступает вторая половина осени, предвещая период сезонных климатических изменений. Традиционно народные приметы, которые основываются на наблюдениях за состоянием деревьев, позволяли спрогнозировать характер предстоящей зимы.

Количество желудей на дубе считалось индикатором температурного режима: обильный урожай указывает на суровые морозы и мощные снегопады во второй половине зимы.

В свою очередь, урожайность шишек на елях свидетельствует о противоположном сценарии — вероятности теплой зимы с оттепелями. При этом локализация шишек на ветвях служит маркером сроков наступления холодов: высокая — к поздним морозам, низкая — к ранним.

Состояние ивы также несет прогноз: раннее появление инея предрекает затяжной зимний период, а ранний листопад — раннее начало зимы.

Что касается березы, мониторинг листвы в верхней части кроны позволяет сделать прогноз: если верхушка остается облиственной при опадении нижнего яруса, следует ожидать раннего прихода зимы и благоприятной весны.

Плодовые деревья традиционно использовали в качестве природных индикаторов для долгосрочного прогнозирования погоды. Согласно данным портала 7dach.ru, позднее опадение листвы с вишни предвещает теплую и влажную зиму, в то время как обильный урожай рябины свидетельствует о приближении продолжительного и морозного зимнего периода.

Фото сгенерировано ИИ

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