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Омар Хайям объяснил, почему глупо жить ради денег: 1000 лет спустя еще актуальнее

Опубликовано: 6 октября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Омар Хайям объяснил, почему глупо жить ради денег: 1000 лет спустя еще актуальнее
Омар Хайям объяснил, почему глупо жить ради денег: 1000 лет спустя еще актуальнее
Городовой ру
Мудрое наследие Омара Хайяма

Философское наследие Омара Хайяма сохраняет свою значимость и в современных реалиях. Это связано с уникальным подходом автора к вопросам этики и духовного становления личности.

Работы мыслителя получили широкое распространение и международное признание. В частности, Хайям акцентирует внимание на скоротечности жизни, отмечая невозможность распоряжения богатством после смерти.

Нелепы сундуки, набитые добром Под Мирозданья звезд расцвеченным ковром. Платить в последний миг не деньгами придется: Смерть взяток не берет и чистым серебром…

Зачастую вопросы личностного развития откладываются на конец жизненного пути, в то время как приоритет отдается накоплению капитала. Хайям призывает к переосмыслению ценностей и более рациональному подходу к распределению оставшегося времени.

Фото создано при помощи ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
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