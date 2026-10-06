Омар Хайям объяснил, почему глупо жить ради денег: 1000 лет спустя еще актуальнее

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Таким людям грозит бездарная жизнь: Омар Хайям раскрыл карты еще 1000 лет назад – за это время ничего не изменилось

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Какова роль высших сил в нашей жизни: Омар Хайям дал резкий ответ на этот вопрос – понравится не всем

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Этот главный и самый ценный дар в жизни нам придется вернуть — напоминает мудрый Омар Хайям: расплата неминуема

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Вот почему никогда нельзя лить слезы о прошлом: мудрый Омар Хайям дал четкий ответ — теперь ваша жизнь не будет прежней

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Вернулся в Россию после 10 лет жизни в Германии - сделал выводы: что изменилось в стране за это время

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