Синоптики внепланово обновили прогноз: зима в России будет не такой, как обещали — рекордные снегопады и оттепели

Чего ждать от погоды и как заранее подстраховаться

Синоптики предупреждают: грядущий зимний сезон в России обещает быть непростым и заметно отличаться от привычных морозных месяцев. Вместо стабильных холодов страну ждут резкие перепады температур, обильные осадки и коварная гололедица.

Главные особенности зимнего сезона

Из‑за влияния Эль‑Ниньо и атлантических воздушных масс зима будет «нервной»: снегопады окажутся обильнее нормы, а оттепели — непривычно частыми.

Особенно опасна будет смена фаз осадков: мокрый снег и ледяные дожди быстро превращают улицы в каток и создают нагрузку на инфраструктуру.

Чего ждать по регионам

В Центральной России череда циклонов принесёт слякоть и мокрый снег при околонулевых температурах. На юге, включая Волгоград, погода будет сырой и ветреной, снежный покров — неустойчивым.

В Сибири и на Урале температурные качели окажутся особенно резкими: от мягких снегопадов до внезапных сильных морозов.

Практические советы: как подготовиться

держите в машине базовый зимний набор: щётку, скребок, трос, термос и плед;

заранее проверьте наличие зимней резины и состояние аккумулятора;

подготовьте нескользящую обувь и антискользящие накладки;

следите за прогнозом и предупреждениями МЧС — в дни ледяных дождей лучше сократить поездки;

дома держите запас воды, свечей и батареек на случай перебоев электроснабжения.

Совет: не откладывайте подготовку до первого снегопада — аномальные условия требуют запаса времени и спокойствия.

Зима обещает быть непредсказуемой: рекордные осадки будут сочетаться с частыми оттепелями и гололедом. Главное — не рассчитывать на «обычную» погоду и заранее продумать бытовые и дорожные нюансы. Такой подход заметно снизит риски и поможет спокойнее пережить сезон.

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