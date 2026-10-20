Сползаем с «барической горы»: синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в ближайшие дни

Сухой антициклон задержится у нас еще надолго.

Петербург залило ярким солнцем. На небе — ни облачка. Но выходя утром на улицу, все еще хочется натянуть шапку. Всему виной огромный антициклон, который накрыл наш регион.

«Барическая гора»: почему может болеть голова

Город прижало рекордное атмосферное давление. Барометры показали больше 780 мм ртутного столба (или 1041 гПа). Для Петербурга норма — около 760 мм, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Метеорологи называют такую аномалию «барической горой».

Хорошая новость: пик мы уже прошли минувшей ночью. Давление начало медленно падать. Центр воздушного вихря постепенно уползает на юго-восток. Но сам сухой антициклон задержится у нас еще надолго.

В области — мороз, в городе — плюс

Синоптик рассказал, что по ночам сейчас везде по-разному. Стоит выехать за пределы КАД, как попадаешь обратно в зиму.

По всей Ленинградской области ночью ударили приличные заморозки — до -5…-6 градусов.

При этом сам Петербург замерзать отказался:

Центральная метеостанция упрямо показала +0,2 градуса (хотя трава на земле все-таки покрылась инеем: на почве было -1,5).

(хотя трава на земле все-таки покрылась инеем: на почве было -1,5). Теплее всего оказалось в Кронштадте — там термометры зафиксировали бодрые +1,5 градуса.

Почему город не мерзнет? Работает так называемый «остров тепла» — дома, машины и асфальт отдают нагрев. Плюс свою роль сыграла вода: от Невы и Финского залива сейчас идет более теплый воздух.

Когда ждать настоящего тепла?

Мерзнуть по ночам осталось недолго. Природа взяла четкий курс на потепление.

Следующая ночь еще будет прохладной, но уже днем солнце начнет припекать сильнее. Дальше температура будет только расти — и ночью, и днем. В ближайшие дни воздух в Петербурге прогреется до +11…+13 градусов.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург радует аномальным осенним теплом.