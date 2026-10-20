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Нужно ли укрывать клубнику на зиму: агроном Даввдова расставила точки над «Ё» – споров больше не будет

Опубликовано: 20 октября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Нужно ли укрывать клубнику на зиму: агроном Даввдова расставила точки над «Ё» – споров больше не будет
Нужно ли укрывать клубнику на зиму: агроном Даввдова расставила точки над «Ё» – споров больше не будет
Городовой ру
Рекомендации агронома Ксении Давыдовой

Приближение заморозков вызывает у садоводов закономерный вопрос: необходима ли клубнике зимняя защита? На него ответила агроном и эксперт в области садоводства Ксения Давыдова.

Условия, при которых укрытие клубники не требуется

Необходимость укрытия определяется климатическими особенностями региона. В местностях с устойчивым снежным покровом высотой не менее 30 см дополнительная защита не требуется, так как снег является оптимальным теплоизолятором.

Вторым критерием являются температурные показатели: при мягких зимах, где температура редко опускается ниже -10...-15°С, растения способны перезимовать самостоятельно. Однако при сильных ветрах, препятствующих накоплению снега на грядках, укрытие становится обязательным даже в условиях относительно тёплого климата.

Случаи, когда укрытие обязательно

Для большинства регионов нашей страны укрытие клубники является обязательной агротехнической мерой. Его использование рекомендовано в случаях, когда толщина снежного покрова не достигает 30 см.

В этом случае стоит обеспечить искусственный прогрев клубники.
Если в вашем регионе часто наблюдаются 30-градусные морозы (не говоря уже об условиях Алтая, Сибири и Забайкалья с температурами до -50°С), необходимо предусмотреть укрытие кустов.

Сильные ветры, приводящие к неравномерному распределению снежного покрова, а также резкие температурные перепады являются вескими основаниями для организации защиты растений.

Чем укрыть клубнику

Для укрытия клубники применяются как натуральные материалы (хвоя, солома, торф, опилки), так и специализированные покупные средства. Пренебрежение этими мерами может привести к снижению урожайности, а также к формированию мелких или деформированных плодов.

Даже при внешне здоровом состоянии кустов зачатки цветочных почек могут быть повреждены в результате воздействия низких температур.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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