Свет в курятнике зимой: больше яиц или лишняя нагрузка на птицу — где золотая середина

Как грамотно подойти к вопросу освещения и чего точно не стоит ждать от лампы

Холода и короткие дни заставляют многих владельцев кур задуматься: а не добавить ли света в курятник, чтобы не терять яйца? На первый взгляд решение простое, но на деле продуктивность птицы зависит от целого комплекса факторов.

Почему куры зимой несутся хуже

Сокращение светового дня влияет на гормональную систему кур — именно она регулирует созревание яиц. Но это далеко не единственная причина снижения продуктивности: линька, возраст, здоровье и условия содержания играют не меньшую роль.

Порой даже идеальный свет не поможет, если птице не хватает корма или в курятнике слишком холодно, отмечает источник.

Как правильно организовать освещение

Вот что реально помогает поддержать яйцекладку без стресса для птицы:

световой день — 14–16 часов с учётом естественного света из окон;

плавное увеличение продолжительности — по 15–30 минут в неделю, чтобы куры успели привыкнуть;

таймер на розетке — так график не будет сбиваться из‑за забывчивости;

лампы тёплого света под потолком — без слепящего эффекта над насестами и гнёздами;

постепенное угасание света вечером — чтобы птицы спокойно заняли места на насестах.

Совет: не пытайтесь компенсировать плохую кормежку или сквозняки дополнительным светом — сначала приведите в порядок базовые условия.

Когда свет не поможет

Есть ситуации, где освещение не решит проблему: во время линьки продуктивность падает естественным образом, у возрастных кур она снижается необратимо, а при болезнях или стрессе птице в первую очередь нужны лечение и покой. Свет — лишь один из элементов системы, а не волшебная кнопка.

Грамотно организованное освещение действительно помогает сгладить сезонный спад яйценоскости, но только при условии, что остальные параметры содержания в норме. Главное — действовать плавно и не переоценивать возможности лампы. В итоге такой подход бережёт и нервы хозяина, и здоровье птицы.

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