Городовой / Новости Петербурга / Чеснок под зиму: какой сорт выбрать и как отобрать зубки для посадки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Горячие пышки, бодрые медведи и «выходной» 12 октября: обновляем осенний маршрут по Ленинградскому зоопарку Новости Петербурга
Осенние посадки на даче: что успеть посадить в октябре, а что отложить до весны Новости Петербурга
Не успели посадить озимый чеснок: когда в октябре посадка ещё имеет смысл – ликбез Новости Петербурга
Кузьмич, световое шоу и «Духовный компас»: за чем ехать на кинофестиваль в Тихвин Новости Петербурга
Петербургский изобретатель получил патент на двигатель нового типа — детонационный Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Кулинария Лайфхак Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Чеснок под зиму: какой сорт выбрать и как отобрать зубки для посадки

Опубликовано: 10 октября 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Чеснок под зиму: какой сорт выбрать и как отобрать зубки для посадки
фото Global Look Press
На что смотреть при выборе сорта, чтобы не остаться без урожая

Осень — самое время подумать о чесноке: если всё сделать вовремя, летом будет чем гордиться. Озимый чеснок сажают до холодов, чтобы он успел пустить корни, а весной — тронуться в рост.

Чем озимый чеснок отличается от ярового

Главное отличие — в сроках посадки и строении головки. Озимые сорта зимуют в грунте и дают крупные зубки вокруг твёрдого стержня (хотя бывают и нестрелкующиеся формы).

Яровой сажают весной, у него зубки мельче и располагаются в несколько рядов, отмечает автор сайта "Всё Своё" (18+). По одному только стержню тип не определяют — ориентируйтесь на пометку «озимый» на упаковке.

На что смотреть при выборе сорта

Не гонитесь за обещаниями «самых крупных головок»: размер зависит от условий, а не только от сорта. Важнее учитывать климат, сроки созревания и лёжкость. Для пробы выделите небольшой рядок новому сорту, а основную грядку оставьте проверенному варианту.

Вот на какие характеристики стоит обратить внимание:

  • срок созревания — ранние сорта быстрее освобождают грядку, поздние могут лучше храниться;
  • количество и размер зубков — для заготовок удобнее крупные, для посадки — плотные и здоровые;
  • лёжкость — если планируете хранить до весны, ищите сорта с хорошей устойчивостью к высыханию и гнилям;
  • зимостойкость — особенно важно для регионов с суровыми зимами.

Как выбрать хорошие зубки для посадки

Даже лучший сорт не спасёт, если материал слабый. При покупке или отборе своих головок проверяйте: плотность, отсутствие плесени и повреждений, целостность донца (места, откуда растут корни) и происхождение. Не берите мягкие, сморщенные или подгнившие экземпляры.

Озимый чеснок — дело не сложное, но требующее внимания к деталям. Правильный сорт и качественный посадочный материал — половина успеха. Главное — не полагаться на красивые обещания, а смотреть на реальные характеристики и условия своего участка.

Читайте также:

Как осенью обработать теплицу от кладоспориоза — и защитить конструкции с грунтом от инфекций

Эксперты предупредили: семейная ипотека для россиян с одним ребенком станет заметно дороже

Планируем 2027 год: что посадить на грядках после огурцов, помидоров и капусты

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью