Чеснок под зиму: какой сорт выбрать и как отобрать зубки для посадки

Осень — самое время подумать о чесноке: если всё сделать вовремя, летом будет чем гордиться. Озимый чеснок сажают до холодов, чтобы он успел пустить корни, а весной — тронуться в рост.
Чем озимый чеснок отличается от ярового
Главное отличие — в сроках посадки и строении головки. Озимые сорта зимуют в грунте и дают крупные зубки вокруг твёрдого стержня (хотя бывают и нестрелкующиеся формы).
Яровой сажают весной, у него зубки мельче и располагаются в несколько рядов, отмечает автор сайта "Всё Своё" (18+). По одному только стержню тип не определяют — ориентируйтесь на пометку «озимый» на упаковке.
На что смотреть при выборе сорта
Не гонитесь за обещаниями «самых крупных головок»: размер зависит от условий, а не только от сорта. Важнее учитывать климат, сроки созревания и лёжкость. Для пробы выделите небольшой рядок новому сорту, а основную грядку оставьте проверенному варианту.
Вот на какие характеристики стоит обратить внимание:
- срок созревания — ранние сорта быстрее освобождают грядку, поздние могут лучше храниться;
- количество и размер зубков — для заготовок удобнее крупные, для посадки — плотные и здоровые;
- лёжкость — если планируете хранить до весны, ищите сорта с хорошей устойчивостью к высыханию и гнилям;
- зимостойкость — особенно важно для регионов с суровыми зимами.
Как выбрать хорошие зубки для посадки
Даже лучший сорт не спасёт, если материал слабый. При покупке или отборе своих головок проверяйте: плотность, отсутствие плесени и повреждений, целостность донца (места, откуда растут корни) и происхождение. Не берите мягкие, сморщенные или подгнившие экземпляры.
Озимый чеснок — дело не сложное, но требующее внимания к деталям. Правильный сорт и качественный посадочный материал — половина успеха. Главное — не полагаться на красивые обещания, а смотреть на реальные характеристики и условия своего участка.
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