Планируем 2027 год: что посадить на грядках после огурцов, помидоров и капусты

Осень на огороде — не время расслабляться: именно сейчас закладывают основу урожая 2027 года. Грамотный севооборот помогает сберечь плодородие почвы и свести к минимуму болезни и вредителей.
Опытная дачница Виктория Радзевская рассказала, как разумно чередовать огурцы, томаты и капусту, чтобы грядки радовали изобилием.
Почему нельзя сажать одно и то же на месте
Почва — живая система: разные культуры вытягивают из неё разные элементы и привлекают своих вредителей. Если каждый год сажать овощи на прежних местах, земля истощается, а болезни накапливаются. Севооборот разрывает этот цикл: почва успевает восстановиться, а вредители остаются без привычной пищи.
Что сажать после огурцов, томатов и капусты
Вот практичные варианты преемников для главных огородных культур:
- после огурцов — корнеплоды, лук и чеснок, бобовые, паслёновые (с подкормкой);
- после здоровых томатов — капуста, корнеплоды, зелень, озимый чеснок, огурцы (с локальным внесением перегноя);
- после капусты — бобовые, лук с морковью, паслёновые (при условии внесения компоста и золы), огурцы и кабачки (если почву раскислили).
Осенний минимум: три шага к здоровой грядке
Чтобы земля ушла в зиму подготовленной, достаточно трёх действий: убрать все растительные остатки, отрегулировать кислотность (например, доломитовой мукой), посеять сидераты — например, фацелию.
Вывод
Севооборот и простая осенняя подготовка заметно повышают шансы на хороший урожай без лишней химии. Главное — не оставлять грядки пустыми и учитывать «аппетит» культур, чередуя требовательные и восстанавливающие растения.
Личный опыт автора портала "Городовой" Анастасии Чуваковой
В прошлом сезоне она после томатов посеяла горчицу — к весне почва стала рыхлой и чище. На месте капусты посадила фасоль: земля заметно ожила. Теперь Анастасия каждый октябрь составляет простую схему севооборота — это экономит ее время весной.
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