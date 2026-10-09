Городовой / Новости Петербурга / Планируем 2027 год: что посадить на грядках после огурцов, помидоров и капусты
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
На наш Юг больше ни ногой — есть место лучше: теплая вода, нет хамства и в два раза дешевле, чем в Абхазии Полезное
Пока ждешь автобус: 4 остановки в Петербурге научились показывать расписание и делиться зарядкой Новости Петербурга
Турецкая яичница менемен — вкуснющий завтрак за 15 минут: вместо надоевших глазуньи и омлета Новости Петербурга
Посадила 5 кустарников — тля, муравьи и мыши сгинули с участка мигом: химоза не нужна Новости Петербурга
Куда исчезли липы и трамваи? Почему Невский проспект стал чужим для местных Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Кулинария Лайфхак Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Планируем 2027 год: что посадить на грядках после огурцов, помидоров и капусты

Опубликовано: 9 октября 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Планируем 2027 год: что посадить на грядках после огурцов, помидоров и капусты
фото Global Look Press
Как не потерять будущий урожай

Осень на огороде — не время расслабляться: именно сейчас закладывают основу урожая 2027 года. Грамотный севооборот помогает сберечь плодородие почвы и свести к минимуму болезни и вредителей.

Опытная дачница Виктория Радзевская рассказала, как разумно чередовать огурцы, томаты и капусту, чтобы грядки радовали изобилием.

Почему нельзя сажать одно и то же на месте

Почва — живая система: разные культуры вытягивают из неё разные элементы и привлекают своих вредителей. Если каждый год сажать овощи на прежних местах, земля истощается, а болезни накапливаются. Севооборот разрывает этот цикл: почва успевает восстановиться, а вредители остаются без привычной пищи.

Что сажать после огурцов, томатов и капусты

Вот практичные варианты преемников для главных огородных культур:

  • после огурцов — корнеплоды, лук и чеснок, бобовые, паслёновые (с подкормкой);
  • после здоровых томатов — капуста, корнеплоды, зелень, озимый чеснок, огурцы (с локальным внесением перегноя);
  • после капусты — бобовые, лук с морковью, паслёновые (при условии внесения компоста и золы), огурцы и кабачки (если почву раскислили).

Осенний минимум: три шага к здоровой грядке

Чтобы земля ушла в зиму подготовленной, достаточно трёх действий: убрать все растительные остатки, отрегулировать кислотность (например, доломитовой мукой), посеять сидераты — например, фацелию.

Вывод

Севооборот и простая осенняя подготовка заметно повышают шансы на хороший урожай без лишней химии. Главное — не оставлять грядки пустыми и учитывать «аппетит» культур, чередуя требовательные и восстанавливающие растения.

Личный опыт автора портала "Городовой" Анастасии Чуваковой

В прошлом сезоне она после томатов посеяла горчицу — к весне почва стала рыхлой и чище. На месте капусты посадила фасоль: земля заметно ожила. Теперь Анастасия каждый октябрь составляет простую схему севооборота — это экономит ее время весной.

Читайте также:

Как осенью обработать теплицу от кладоспориоза — и защитить конструкции с грунтом от инфекций

Эксперты предупредили: семейная ипотека для россиян с одним ребенком станет заметно дороже

С 1 октября – уже 15 стран: куда не пустят с пятилетним загранпаспортом

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью