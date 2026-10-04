С 1 октября – уже 15 стран: куда не пустят с пятилетним загранпаспортом

Стоит ли рассчитывать на старый загранпаспорт для поездки в Европу

Правила для российских путешественников в Европе становятся всё строже — всё больше стран отказываются принимать загранпаспорта без биометрии. Ситуация меняется быстро, и то, что работало месяц назад, сегодня может не сработать.

Чтобы не сорвать поездку, лучше заранее разобраться, где ещё примут старый документ и какие есть лазейки.

Где ещё пускают по пятилетнему паспорту

Пока 14 государств Шенгенской зоны не требуют обязательной биометрии: Австрия, Болгария, Венгрия, Греция, Испания, Италия, Лихтенштейн, Мальта, Норвегия, Португалия, Словакия, Словения, Хорватия и Швейцария.

Но расслабляться не стоит: списки могут сокращаться без предупреждения.

Исключения: когда старый паспорт ещё выручит

Есть несколько ситуаций, когда пятилетний паспорт всё ещё работает:

Франция и Чехия пускают детей до 15 лет;

Финляндия — до 18 лет;

Нидерланды принимают по действующей визе до конца 2026 года;

Швеция до конца года пускает по старым визам и ВНЖ, выданным до 1 октября.

Биометрия: цена и практичный ход

Десятилетний биометрический паспорт стоит 6000 рублей для взрослых, пятилетний — 2000. Разница ощутимая, но и срок действия вдвое больше.

Полезный лайфхак: можно оформить второй паспорт «в дополнение к имеющемуся» — тогда старый останется действующим, и его можно использовать там, где его признают.

Вывод

Старый паспорт ещё может пригодиться, но полагаться на него рискованно: правила меняются стремительно. Лучше держать под рукой биометрический документ и всегда перепроверять требования страны перед поездкой, передает источник.

Мнение россиян

«Я сначала не поверила, что мой паспорт вдруг стал “неподходящим”, а на стойке авиакомпании уже развернули», — делится Марина из Екатеринбурга. «Оформила второй паспорт, чтобы не терять визы в старом — это реально спасает нервы», — рассказывает Дмитрий из Казани. «Теперь перед бронированием первым делом лезу на сайт консульства — иначе можно потерять и деньги, и отпуск», — добавляет Ольга из Санкт‑Петербурга.

Читайте также:

Осенний призыв по-новому: что изменится для военнообязанных с октября

Эксперты предупредили: семейная ипотека для россиян с одним ребенком станет заметно дороже

Как осенью обработать теплицу от кладоспориоза — и защитить конструкции с грунтом от инфекций