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Эксперты предупредили: семейная ипотека для россиян с одним ребенком станет заметно дороже

Опубликовано: 3 октября 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Эксперты предупредили: семейная ипотека для россиян с одним ребенком станет заметно дороже
фото Global Look Press
Чего ждать заемщикам этой осенью

Осенью рынок ипотеки чутко реагирует на любые перемены. В октябре объемы выдач семейной ипотеки, скорее всего, пойдут на спад — и этому есть вполне понятные причины.

Эксперты связывают снижение не только с обновленными условиями программы, но и с сентябрьским ажиотажем: многие семьи старались успеть оформить кредит до 1 октября.

Что изменилось с 1 октября

Теперь условия семейной ипотеки напрямую зависят от числа детей и региона проживания. Ставки стали дифференцированными, а льготный период ограничен 15 годами. Это серьезно влияет на ежемесячную нагрузку, особенно для семей с одним ребенком.

На что обратить внимание заемщику

Вот несколько практических советов, которые помогут сориентироваться:

  • Сравните платежи при разных сроках: 15 и 30 лет — разница ощутима.
  • Учитывайте, что после окончания льготного периода ставка может вырасти до рыночной.
  • Проверьте, проходите ли вы по долговой нагрузке: банки учитывают все действующие кредиты.
  • Для семей с двумя детьми и многодетных условия остались заметно выгоднее.

Вывод

Снижение объема выдач в октябре — закономерный эффект после всплеска спроса и корректировки условий. При этом семейная ипотека по-прежнему заметно выгоднее рыночной, даже с учетом выросших ставок. Заемщикам важно заранее просчитать нагрузку и убедиться, что платежи вписываются в семейный бюджет.

Мнение россиян

«С такими платежами придется либо копить на больший первоначальный взнос, либо смотреть варианты поменьше», — делится мыслями жительница Казани.

«Главное, что для многодетных условия стали лучше — это реально помогает», — отмечает отец троих детей из Воронежа.

«Думали брать в сентябре, но не успели. Теперь считаем: при новой ставке бюджет придется пересматривать», — признается семья из Екатеринбурга.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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