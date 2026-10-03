Городовой / Полезное / Чеснок остается свежим и ядреным до нового урожая: использую 1 из 3 способов — храню в обычной квартире без погреба
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Столетний нагар стечет как сметана: метод первой и второй капли — сковородка чистая, как с витрины магазина Полезное
Смешала кефир и яйца — утром готов домашний финский сыр: нежный деликатес за 1 ночь Новости Петербурга
6 неприхотливых комнатных растений для тени: что вырастить без солнца и фитоламп Полезное
Замешиваю и сразу пеку — и на столе гора пирожков, даже руки в муке пачкать не приходится Полезное
Один старый способ — и унитаз блестит как новый: бабушкин метод против налета Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Чеснок остается свежим и ядреным до нового урожая: использую 1 из 3 способов — храню в обычной квартире без погреба

Опубликовано: 3 октября 2026 09:01
 Проверено редакцией
Чеснок остается свежим и ядреным до нового урожая: использую 1 из 3 способов — храню в обычной квартире без погреба
Чеснок остается свежим и ядреным до нового урожая: использую 1 из 3 способов — храню в обычной квартире без погреба
Городовой ру
Как хранить чеснок в квартире, чтобы не сгнил и не высох

Если нет погреба, хранить чеснок приходится в квартире. Но из-за сухого воздуха и тепла он прорастает, высыхает или гниет. Но есть способы, как сохранить его плотным, сочным до самой весны. Перед тем как положить чеснок на хранение, просушите головки 2–3 недели в проветриваемом месте, обрежьте ботву, оставив пеньки 3–5 см, а корни — до 3 мм.

В стеклянной банке с солью или мукой

Чтобы чеснок не сгнил, нужно не дать распространиться влаге. Подготовьте сухую стеклянную банку, на дно насыпьте слой крупной каменной соли (или ржаной муки) толщиной 2–3 см и уложите головки. В свободное пространство между головками насыпьте соль до самой крышки. Закрывайте банку капроновой крышкой или сложенной в несколько раз марлей. Так чеснок пролежит 5–6 месяцев.

В холодильнике в бумажном пакете

Озимые сорта чеснока хорошо хранятся на нижней полке холодильника, в бумажном пакете или в открытом пластиковом контейнере. Чеснок не любит соседства с другими овощами, поэтому кроме чеснока ничего в том же ящике хранить не стоит.

В тканевом мешочке или сетке

Возьмите холщовый мешочек, сетку или бумажный пакет. Если влажность высокая, можно пересыпать головки сухой солью, мукой или опилками, они заберут лишнюю влагу. Сам мешочек лучше повесить в темный шкаф, кладовку или на утепленный балкон.

Читайте также:

Почему в старину в деревнях не было травы и деревьев: простые правила, о которых позабыли

Не бежать и не смотреть в глаза: как вести себя при встрече с медведем и что реально спасает жизнь

Режу бутылки из‑под воды — получаю роскошные парники, свежую зелень ем даже в сентябре

Автор:
Артем Петров
Полезное
Оцените новость
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью