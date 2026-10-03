Чеснок остается свежим и ядреным до нового урожая: использую 1 из 3 способов — храню в обычной квартире без погреба

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Не в чулке и не в холодильнике: как хранить чеснок — не плесневеет и не прорастает

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Огурцы не в рассол — в сухой пакет: сохраняю хрустящими до самой весны — без соли и уксуса

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Не в пакете и не в холодильнике: как хранят хлеб умные люди, чтобы он оставался мягким и не портился

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Сосновые иголки тащу из леса мешками, пересыпаю солью — и по банкам: весь год благодарю себя за эту копеечную смесь

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Беру широкий скотч – и помидоры при хранении не портятся месяцами: лайфхак от опытных хозяек — даже зрелые томаты не сгниют в холодильнике

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