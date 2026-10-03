Чеснок остается свежим и ядреным до нового урожая: использую 1 из 3 способов — храню в обычной квартире без погреба

Если нет погреба, хранить чеснок приходится в квартире. Но из-за сухого воздуха и тепла он прорастает, высыхает или гниет. Но есть способы, как сохранить его плотным, сочным до самой весны. Перед тем как положить чеснок на хранение, просушите головки 2–3 недели в проветриваемом месте, обрежьте ботву, оставив пеньки 3–5 см, а корни — до 3 мм.
В стеклянной банке с солью или мукой
Чтобы чеснок не сгнил, нужно не дать распространиться влаге. Подготовьте сухую стеклянную банку, на дно насыпьте слой крупной каменной соли (или ржаной муки) толщиной 2–3 см и уложите головки. В свободное пространство между головками насыпьте соль до самой крышки. Закрывайте банку капроновой крышкой или сложенной в несколько раз марлей. Так чеснок пролежит 5–6 месяцев.
В холодильнике в бумажном пакете
Озимые сорта чеснока хорошо хранятся на нижней полке холодильника, в бумажном пакете или в открытом пластиковом контейнере. Чеснок не любит соседства с другими овощами, поэтому кроме чеснока ничего в том же ящике хранить не стоит.
В тканевом мешочке или сетке
Возьмите холщовый мешочек, сетку или бумажный пакет. Если влажность высокая, можно пересыпать головки сухой солью, мукой или опилками, они заберут лишнюю влагу. Сам мешочек лучше повесить в темный шкаф, кладовку или на утепленный балкон.
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