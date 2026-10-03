Тайны женской половины: кто на самом деле правил в Строгановском дворце

9 октября в Строгановском: раскрываем тайны Голицыных, Трубецких и женской власти на Невском.

Когда мы слышим фамилию Строгановы, на ум сразу приходят мужчины. Промышленники, коллекционеры, богачи и меценаты. Но за спиной каждого из них стояла женщина. И часто именно дамы рулили делами семьи.

9 октября Русский музей предлагает взглянуть на историю знаменитого дворца на Невском с непривычного ракурса.

В тени мужей? Как бы не так!

Авторская экскурсия «В замужестве Строганова» посвящена женщинам, которые вошли в эту семью. Воронцовы, Трубецкие, Голицыны, Васильчиковы — выходя замуж, они меняли не просто фамилию.

Эти женщины приносили с собой безупречный вкус. Именно они решали, как будут выглядеть роскошные залы дворца. Но главное — в опасные моменты они защищали интересы рода Строгановых гораздо жестче и последовательнее, чем их мужья.

От хозяйки империи до «Пиковой дамы»

История здания на Невском помнит шесть поколений владельцев. И судьбы местных хозяек похожи на роман.

Например, София Строганова (урожденная Голицына) после гибели мужа и единственного сына не растерялась. Она взяла управление всеми заводами и землями в свои руки и правила этой «империей» почти 30 лет.

Кстати, её матерью была та самая Наталья Петровна Голицына, с которой Пушкин списал свою знаменитую «Пиковую даму».

Экскурсия от главного эксперта

Проведет прогулку Сергей Кузнецов — главный научный сотрудник Русского музея.

Это не просто гид, а главный в России специалист по истории рода Строгановых. Он много лет провел в архивах, раскопал сотни личных писем и дневников.

Скучного пересказа дат из учебника не будет — Кузнецов умеет рассказывать историю как захватывающий детектив.

Важные детали

Когда: 9 октября в 16:00.

9 октября в 16:00. Где: Строгановский дворец (Невский проспект, 17).

Строгановский дворец (Невский проспект, 17). Как попасть: Билеты можно купить в кассах или на официальном сайте Русского музея. Места на авторские экскурсии обычно разбирают быстро, так что лучше занять место заранее.

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