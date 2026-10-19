3 ложки на губку – и ждем 10 минут: кухонные шкафчики задышали чистотой, от липкого жира и пыли следа не осталось

Как очистить шкафы и фартук на кухне, не повреждая покрытие

Липкая грязь на фасадах кухонных шкафчиков раздражает любую хозяйку. Во время готовки микроскопические капли жира поднимаются в воздух и оседают на поверхности тонким слоем. Обычная вода его не снимает, химия резко пахнет, зато справиться помогают средства, которые уже есть на кухне.

Сода и масло против застарелого жира

Смешайте 2-3 столовые ложки соды с 1 чайной ложкой подсолнечного масла без запаха, чтобы получилась паста. Намажьте ее губкой на фасады и оставьте поработать. Через 10–20 минут смойте теплой мыльной водой, потом протрите тряпкой, смоченной чистой водой и насухо вытрите. Этот состав не царапает покрытие, для лакированных шкафов самый деликатный способ.

Горчица и сода против плотного налёта

Смешайте:

1 столовую ложку средства для мытья посуды

1 столовую горчичного порошка (не горчицы из банки!)

1 столовую ложку соды.

Получившуюся массу нанесите на жирные участки. Через 15 минут смойте влажной губкой. Этот вариант хорош, когда жир успел прочно пристать к поверхности.

Советы

Проверьте выбранное средство на внутренней стороне дверцы перед обработкой всей кухни.

Не используйте абразивные порошки и жёсткие металлические губки на глянце и лакированных фасадах.

Протирайте фасады насухо после каждой влажной уборки.

Опыт хозяйки

"Раньше смеялась над теми, кто народными методами в наше время пользуется. Пока не купила какое-то средство, помыла им не глядя кухонные фасады. Радовалась, что жир так легко отходит, вообще без усилий. Только потом поняла, что вместе с ним отмыла и глянец".

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