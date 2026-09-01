Один пластик вместо кучи карт: «Единая карта петербуржца» пришла в Карелию и Псков

У жителей Карелии и Псковской области отличные новости. С 1 сентября в этих регионах запускают свои карты жителя — ЕКП «Карельская» и ЕКП «Псковская», сообщили в Смольном.
Технологию "подсмотрели" у Санкт-Петербурга, где этот проект работает уже давно и очень успешно. Идея простая: засунуть банковскую карту, проездной, льготы и скидки в кусок одного пластика.
Что умеет ЕКП «Псковская»?
В Псковской области карта получилась максимально функциональной. Она работает как:
- Обычная банковская карта.
- Единый проездной билет в общественном транспорте.
- Кошелек для социальных выплат.
- Скидочная карта в магазинах-партнерах.
Для школьников запустили отдельную версию — «ЕКПшка». Это одновременно и первая банковская карта ребенка, и пропуск через школьный турникет, и способ оплатить обед в столовой. Родителям спокойнее, а ребенку удобно.
Что предлагает ЕКП «Карельская»?
В Карелии карта стартует с базового набора: банковский функционал плюс программа лояльности (скидки и бонусы). Но это только начало. Власти региона обещают постепенно добавлять новые возможности, включая оплату проезда и социальные сервисы.
Главный плюс — скидки по всему Северо-Западу
Самая интересная фишка проекта — общая база партнеров. Их уже больше 770. В списке — театры, музеи, аптеки, продуктовые сети, кафе, медорганизации и даже операторы связи.
Причем система скидок работает в обе стороны:
- Жители Пскова и Карелии смогут получать скидки и бонусы не только у себя дома, но и когда приезжают по делам или в отпуск в Санкт-Петербург.
- Петербуржцы со своей ЕКП смогут экономить, путешествуя по Карелии и Псковской области.
Зачем всё это нужно?
Раньше регионы пытались делать свои изолированные карты. Теперь Северо-Запад объединяется в единую удобную экосистему. В июне прошлым летом к Петербургу присоединилась Ленобласть, теперь — еще два соседа.
В итоге жители получают меньше пластика в кошельке, меньше путаницы и реальную экономию на ежедневных покупках и поездках.
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