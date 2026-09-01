Один пластик вместо кучи карт: «Единая карта петербуржца» пришла в Карелию и Псков

Держатели обеих карт получат доступ к программе лояльности проекта ЕКП.

У жителей Карелии и Псковской области отличные новости. С 1 сентября в этих регионах запускают свои карты жителя — ЕКП «Карельская» и ЕКП «Псковская», сообщили в Смольном.

Технологию "подсмотрели" у Санкт-Петербурга, где этот проект работает уже давно и очень успешно. Идея простая: засунуть банковскую карту, проездной, льготы и скидки в кусок одного пластика.

Что умеет ЕКП «Псковская»?

В Псковской области карта получилась максимально функциональной. Она работает как:

Обычная банковская карта.

Единый проездной билет в общественном транспорте.

Кошелек для социальных выплат.

Скидочная карта в магазинах-партнерах.

Для школьников запустили отдельную версию — «ЕКПшка». Это одновременно и первая банковская карта ребенка, и пропуск через школьный турникет, и способ оплатить обед в столовой. Родителям спокойнее, а ребенку удобно.

Что предлагает ЕКП «Карельская»?

В Карелии карта стартует с базового набора: банковский функционал плюс программа лояльности (скидки и бонусы). Но это только начало. Власти региона обещают постепенно добавлять новые возможности, включая оплату проезда и социальные сервисы.

Главный плюс — скидки по всему Северо-Западу

Самая интересная фишка проекта — общая база партнеров. Их уже больше 770. В списке — театры, музеи, аптеки, продуктовые сети, кафе, медорганизации и даже операторы связи.

Причем система скидок работает в обе стороны:

Жители Пскова и Карелии смогут получать скидки и бонусы не только у себя дома, но и когда приезжают по делам или в отпуск в Санкт-Петербург. Петербуржцы со своей ЕКП смогут экономить, путешествуя по Карелии и Псковской области.

Зачем всё это нужно?

Раньше регионы пытались делать свои изолированные карты. Теперь Северо-Запад объединяется в единую удобную экосистему. В июне прошлым летом к Петербургу присоединилась Ленобласть, теперь — еще два соседа.

В итоге жители получают меньше пластика в кошельке, меньше путаницы и реальную экономию на ежедневных покупках и поездках.

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