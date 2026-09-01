Школы больше не в дефиците: Петербург становится лидером по строительству для детей

Петербург ворвался в топ-3 по строительству школ

Петербург — в тройке лидеров по России

За первые шесть месяцев этого года в России открыли 36 новых школ. Петербург попал в топ-3 регионов по темпам строительства вместе с Москвой и Краснодарским краем, сообщают РИА Новости.

Всего по стране сейчас проектируют и строят почти 500 школ. Планы масштабные, но Петербург идет с опережением.

19 новых школ открыли двери 1 сентября

В этом учебном году за парты в Петербурге сядут почти 600 тысяч ребят. Из них 56 тысяч — это первоклассники. Мест хватит всем, рассказал губернатор города Александр Беглов.

Уже 1 сентября детей примут 19 абсолютно новых школ. В городе теперь действует жесткое правило для застройщиков: строить жилые дома без школ и детских садов больше нельзя. Возвел новый микрорайон — обеспечь его социальной инфраструктурой.

Не просто классы, а бассейны и IT-лаборатории

Современные школы в Петербурге совсем не похожи на старые типовые здания. Их строят по новому петербургскому стандарту:

Почти в каждой новой школе делают два бассейна — для младших и старших классов.

— для младших и старших классов. На территории обязательно есть спортивные кластеры со стадионами и тренажерами.

Кабинеты оснащают современной техникой: от робототехники и 3D-принтеров до профессиональных лабораторий физики и химии.

Школа превращается в место, где ребенок может учиться, заниматься спортом и развивать хобби в одном здании.

Что происходит с детскими садами?

С дошкольниками ситуация тоже улучшается. К началу учебного года в Петербурге откроется 26 новых детских садов.

Особый акцент сделали на ясли — группы для малышей до трех лет. В городе уже создали больше 2500 ясельных мест. Это позволит молодым мамам быстрее вернуться к работе или учебе, не переживая за ребенка.

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