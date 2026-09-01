Без паники и путаницы: как в Петербурге помогают пассажирам электричек менять маршруты

В конце лета и начале сентября расписание пригородных электричек в Петербурге слегка «поплыло». Изменения затронули два популярных направления — Московское и Волхостроевское.
Чтобы люди не блуждали по перронам в поисках нужного поезда, на станции Рыбацкое и на Ладожском вокзале дежурят специальные помощники.
Что произошло и почему изменили маршруты?
Все дело в масштабных работах по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Из-за ремонта путей часть электричек временно меняет конечные остановки.
Например, некоторые поезда вместо привычного Московского вокзала прибывают на Ладожский или доезжают только до Рыбацкого.
Для тех, кто ездит на работу одним и тем же маршрутом годами, это стало неожиданностью. Поэтому город решил помочь пассажирам быстро сориентироваться.
Живые указатели на платформах
На станциях работают сотрудники «Организатора перевозок». Их легко узнать: они стоят прямо на платформах и в переходах с наглядными табличками в руках.
Специалисты сверяются с актуальным расписанием и на пальцах объясняют:
- Куда перенесли нужную электричку;
- Как быстрее всего пройти к станции метро;
- На какой автобус пересесть, чтобы доехать до дома.
Никаких сложных схем и сухих объявлений по громкой связи — всё объясняют лично, быстро и понятно.
График работы дежурных
Помощники выходят на смены с самого раннего утра, когда идет основной поток дачников и рабочих, и остаются до вечера.
1 сентября они работают по следующему графику:
- Станция Рыбацкое: с 06:30 до 21:30.
- Ладожский вокзал: с 07:00 до 20:00.
Автобусов хватает всем
Главное опасение горожан — давки в наземном транспорте. Ведь если электричка привезла сотни людей не туда, они массово идут на автобусные остановки.
Чтобы избежать коллапса, специалисты непрерывно следят за ситуацией. В Рыбацком, Колпино и у Ладожского вокзала пассажиропоток замеряют специальными датчиками.
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