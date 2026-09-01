Разбиваем яйца прямо в форму и добавляем хлеб с сыром: завтрак выходит сытным и румяным

Для приготовления завтрака иногда достаточно самых простых ингредиентов. Хозяйка Наталья Калнина поделилась двумя рецептами: запеченной яичницой с гренками и сладко-соленым тостом.
Ингредиенты для яичницы:
- куриные яйца - 6-8 штук;
- масло сливочное - 30 г;
- сыр - по вкусу;
- батон - 3 ломтика;
- соль и перец - по вкусу.
Ингредиенты для сэндвича:
- хлеб для тостов - 2 ломтика;
- повидло - 30 г;
- арахисовая паста - 30 г.
Приготовление яиц с хлебом
Смажьте форму сливочным маслом, разбейте в нее куриные яйца. Добавьте соль, перец, сливочное масло. Натрите сверху сыр. Ломтики батона нарежьте кубиками, выложите поверх яиц. Поставьте форму в прогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Приготовление быстрого сэндвича
Тостовый хлеб подрумяньте в тостере или на сковороде. Один кусочек хлеба смажьте арахисовой пастой, а другой - повидлом. Соедините их между собой, при необходимости разрежьте пополам. Сочетание ингредиентов получается очень оригинальным.
Яичница с гренками станет идеальным вариантом для тех, кто любит плотно завтракать. Тост прекрасно подойдет к чаю, кофе и другим напиткам, сообщает портал “Кубанские новости”.
Личный опыт
Если предстоит насыщенный день, то я готовлю и первый, и второй вариант завтрака одновременно. Получается невероятно сытный прием пищи. Особенно впечатляет вкус сэндвича. Арахисовая паста прекрасно сочетается с вишневым и малиновым повидлом.
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