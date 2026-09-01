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Разбиваем яйца прямо в форму и добавляем хлеб с сыром: завтрак выходит сытным и румяным

Опубликовано: 1 сентября 2026 04:23
 Проверено редакцией
Разбиваем яйца прямо в форму и добавляем хлеб с сыром: завтрак выходит сытным и румяным
Разбиваем яйца прямо в форму и добавляем хлеб с сыром: завтрак выходит сытным и румяным
Городовой ру
Быстрый и вкусный завтрак из простых ингредиентов

Для приготовления завтрака иногда достаточно самых простых ингредиентов. Хозяйка Наталья Калнина поделилась двумя рецептами: запеченной яичницой с гренками и сладко-соленым тостом.

Ингредиенты для яичницы:

  • куриные яйца - 6-8 штук;
  • масло сливочное - 30 г;
  • сыр - по вкусу;
  • батон - 3 ломтика;
  • соль и перец - по вкусу.

Ингредиенты для сэндвича:

  • хлеб для тостов - 2 ломтика;
  • повидло - 30 г;
  • арахисовая паста - 30 г.

Приготовление яиц с хлебом

Смажьте форму сливочным маслом, разбейте в нее куриные яйца. Добавьте соль, перец, сливочное масло. Натрите сверху сыр. Ломтики батона нарежьте кубиками, выложите поверх яиц. Поставьте форму в прогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Приготовление быстрого сэндвича

Тостовый хлеб подрумяньте в тостере или на сковороде. Один кусочек хлеба смажьте арахисовой пастой, а другой - повидлом. Соедините их между собой, при необходимости разрежьте пополам. Сочетание ингредиентов получается очень оригинальным.

Яичница с гренками станет идеальным вариантом для тех, кто любит плотно завтракать. Тост прекрасно подойдет к чаю, кофе и другим напиткам, сообщает портал “Кубанские новости”.

Личный опыт

Если предстоит насыщенный день, то я готовлю и первый, и второй вариант завтрака одновременно. Получается невероятно сытный прием пищи. Особенно впечатляет вкус сэндвича. Арахисовая паста прекрасно сочетается с вишневым и малиновым повидлом.

Ранее портал “Городовой” рассказал, какой лук лучше всего добавлять в котлеты.

Автор:
Полина Аксенова
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